Besokallt a brit hírszerzés: elvágják az amerikai missziót - Úgy látják, Donald Trump túlzásba esett

Nagy-Britannia, amely több karibi területet is ellenőriz, éveken át segítette az Egyesült Államokat a drogszállítással gyanúsított hajók azonosításában, lehetővé téve az amerikai parti őrség számára, hogy elfogja azokat.
Szeptemberben azonban az Egyesült Államok csapásokat kezdett mérni ezekre a hajókra, és
a britek aggódni kezdtek, hogy az általuk szolgáltatott hírszerzési adatokat célpontok kiválasztására használják fel.
A CNN forrásai szerint a brit álláspont az, hogy az amerikai csapások, amelyek már 76 ember halálát okozták, sértik a nemzetközi jogot. A CNN információi alapján Nagy-Britannia október óta a"szünetelteti" a hírszerzési információk megosztását az USA-val.
Donald Trump amerikai elnök második elnöki ciklusa kezdetén a drogok elleni küzdelmet jelölte meg egyik legfontosabb prioritásaként, és Nicolas Maduro venezuelai diktátort nevezte meg fő drogbáróként.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
