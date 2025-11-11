  • Megjelenítés
Besokallt a brit hírszerzés: elvágják az amerikai missziót - Úgy látják, Donald Trump túlzásba esett
Besokallt a brit hírszerzés: elvágják az amerikai missziót - Úgy látják, Donald Trump túlzásba esett

Nagy-Britannia felfüggesztette a hírszerzési információk megosztását az Egyesült Államokkal a karibi térségben dolgozó, feltételezett drogcsempész hajókról, mivel nem kíván közvetetten részt venni a további támadásokban - írta a RBK Ukraina.

Nagy-Britannia, amely több karibi területet is ellenőriz, éveken át segítette az Egyesült Államokat a drogszállítással gyanúsított hajók azonosításában, lehetővé téve az amerikai parti őrség számára, hogy elfogja azokat.

Szeptemberben azonban az Egyesült Államok csapásokat kezdett mérni ezekre a hajókra, és

a britek aggódni kezdtek, hogy az általuk szolgáltatott hírszerzési adatokat célpontok kiválasztására használják fel.

A CNN forrásai szerint a brit álláspont az, hogy az amerikai csapások, amelyek már 76 ember halálát okozták, sértik a nemzetközi jogot. A CNN információi alapján Nagy-Britannia október óta a"szünetelteti" a hírszerzési információk megosztását az USA-val.

Donald Trump amerikai elnök második elnöki ciklusa kezdetén a drogok elleni küzdelmet jelölte meg egyik legfontosabb prioritásaként, és Nicolas Maduro venezuelai diktátort nevezte meg fő drogbáróként.

