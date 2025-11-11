Fegyveres ámokfutó tombolt Pesten – Három autót rabolt el, egy idős ember is veszélybe került

Az első autót egy üllői udvarról lopta el a férfi, majd árokba borult vele, ezután fegyverrel kényszerített egy idős férfit az autója átadására, majd egy ismerőséhez ment, akitől egy Audit vitt el.

A férfi Pilisen, Monorierdőn tombolt, végül Pusztavacson fogták el.

A 23 éves férfit ma délben vették őrizetbe a rendőrök, alkohol és valamilyen más, vélhetően tudatmódosító szer hatása alatt volt. Az üldözés során többször is el tudott menekülni rendőrök és polgárőrök elől.

