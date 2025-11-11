Fegyveres ámokfutó tombolt Pesten – Három autót rabolt el, egy idős ember is veszélybe került

Az első autót egy üllői udvarról lopta el a férfi, majd árokba borult vele, ezután fegyverrel kényszerített egy idős férfit az autója átadására, majd egy ismerőséhez ment, akitől egy Audit vitt el.
A férfi Pilisen, Monorierdőn tombolt, végül Pusztavacson fogták el.
A 23 éves férfit ma délben vették őrizetbe a rendőrök, alkohol és valamilyen más, vélhetően tudatmódosító szer hatása alatt volt. Az üldözés során többször is el tudott menekülni rendőrök és polgárőrök elől.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Összefogtak az árnyékbankok, gigantikus hitelcsomaggal lépnek piacra
De megkérik az árát.
Hosszú Covid: áttörést értek el a kezelésben, egy egyszerű trükk sokat enyhíthet a tüneteken
Csupán három hónap alatt.
Kiheveri a tegnapi mélyütést a forint?
Mennyire aggasztók a kormány tervei?
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Érkeznek a válaszok!
Otthon Start: lakásonként 10 milliós bírságot jelentett be a kormány
Amelyik beruházó nem teljesíti a vállalását, annak ez drága mulatság lesz.
Olajszivárgás történt - Máris megjött a Mol reakciója
Üzemanyag szivárgott a talajba.
Olyan migrációs terv készült az EU-ban, amely Magyarországot is érinti: itt vannak a részletek
Kiderült, hogy mik az Európai Bizottság tervei.
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
100 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: 100 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció felt
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.