Videón a szerencsétlenség: röptében hullott darabokra a NATO gépe

Lezuhant kedden egy török katonai teherszállító repülőgép Grúziában a török védelmi minisztérium bejelentése szerint, részleteket egyelőre nem közöltek.

A tárca tájékoztatása szerint a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, a mentési munkálatokat pedig - a grúz és az azeri hatóságokkal együttműködésben - máris megkezdték. Egyes OSINT oldalak szerint a szállítógépen a bakui katonai parádéról hazatérő katonák utaztak.

A közleményben nem tértek ki a szerencsétlenség okára, sem áldozatokra, ugyanakkor az interneten keringő videók alapján nagyon kicsi az esély arra, hogy a gépen utazók közül bárki életben lenne.

A török hadseregben rendszeresen használják a C-130-as gépeket személyszállításra, illetve logisztikai műveletekben is bevetik őket.

A szerencsétlenségről az NTV török magántelevízió és más médiumok is közöltek képsorokat, amelyeken látható, amint a repülőgépből fehér füst tör elő és spirális vonalban süllyedni kezd, az orr és farokrész pedig egyszerűen leválik.

A Turkish Air Force C-130 military transport plane has crashed near the border with Georgia.The aircraft had taken off from Azerbaijan and was reportedly carrying Turkish servicemen who participated in the recent military parade in Baku. pic.twitter.com/3Ngaw19iYi https://t.co/3Ngaw19iYi — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 11, 2025

Címlapkép: a brit királyi légierő C-130-as gépe. A címlapkép illusztráció, forrása: Airwolfhound via Wikimedia Commons