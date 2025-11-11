  • Megjelenítés
Videón a szerencsétlenség: röptében hullott darabokra a NATO gépe
MTI
Lezuhant kedden egy török katonai teherszállító repülőgép Grúziában a török védelmi minisztérium bejelentése szerint, részleteket egyelőre nem közöltek.

A tárca tájékoztatása szerint a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, a mentési munkálatokat pedig - a grúz és az azeri hatóságokkal együttműködésben - máris megkezdték. Egyes OSINT oldalak szerint a szállítógépen a bakui katonai parádéról hazatérő katonák utaztak.

A közleményben nem tértek ki a szerencsétlenség okára, sem áldozatokra, ugyanakkor az interneten keringő videók alapján nagyon kicsi az esély arra, hogy a gépen utazók közül bárki életben lenne.

A török hadseregben rendszeresen használják a C-130-as gépeket személyszállításra, illetve logisztikai műveletekben is bevetik őket.

A szerencsétlenségről az NTV török magántelevízió és más médiumok is közöltek képsorokat, amelyeken látható, amint a repülőgépből fehér füst tör elő és spirális vonalban süllyedni kezd, az orr és farokrész pedig egyszerűen leválik.

Címlapkép: a brit királyi légierő C-130-as gépe. A címlapkép illusztráció, forrása: Airwolfhound via Wikimedia Commons

