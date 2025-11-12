Borzalmas szokásnak vethet véget a mesterséges intelligencia

Patrick Vallance tudományügyi miniszter által bemutatott ütemterv célja, hogy alternatív módszerekkel helyettesítsék azokat az állatkísérleteket, amelyeket jelenleg még szükségesnek tartanak például életmentő vakcinák biztonságosságának vagy a növényvédő szerek élőlényekre és környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatához.
A stratégia hangsúlyozza, hogy az állatkísérletek kivezetése csak akkor lehetséges, ha megbízható és hatékony alternatív módszerek állnak rendelkezésre, amelyek ugyanolyan szintű biztonságot garantálnak az emberi felhasználás szempontjából.
A kormány új kutatási támogatásokat és egyszerűsített szabályozást ígér olyan módszerek fejlesztésére, mint az "organ-on-a-chip" rendszerek – apró eszközök, amelyek valódi emberi sejtekkel utánozzák az emberi szervek működését.
A tervek között szerepel a mesterséges intelligencia fokozott alkalmazása is, amely hatalmas molekuláris adathalmazokat elemezve képes előre jelezni az új gyógyszerek biztonságosságát és hatékonyságát. Emellett a 3D bioprinting technológiával realisztikus emberi szövetmintákat (bőr, máj) hozhatnak létre tesztelési célokra.
A stratégia konkrét határidőket is meghatároz: 2026 végéig megszüntetnék a bőr- és szemirritáció, valamint a bőrérzékenység vizsgálatára szolgáló állatkísérleteket.
2027-re várhatóan véget vetnek a Botox egereken történő tesztelésének, 2030-ra pedig csökkentenék a kutyákon és főemlősökön végzett farmakokinetikai vizsgálatokat.
Vallance szerint senki sem szeretné látni az állatok szenvedését országukban, ahol mindenki szereti az állatokat.
Tervünk támogatja az állatkísérletek megszüntetését, ahol csak lehetséges, és alternatívák bevezetését, amint az biztonságosan és hatékonyan megvalósítható
- tette hozzá.
Barney Reed, az RSPCA tudományos és szakpolitikai menedzsere üdvözölte a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a stratégia egyértelmű célt tűz ki az állatok felhasználásának megszüntetésére, és támogatja a nem-állati módszerek fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrához, együttműködésekhez és erőforrásokhoz való hozzáférést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Összefogtak az árnyékbankok, gigantikus hitelcsomaggal lépnek piacra
De megkérik az árát.
Hosszú Covid: áttörést értek el a kezelésben, egy egyszerű trükk sokat enyhíthet a tüneteken
Csupán három hónap alatt.
Kiheveri a tegnapi mélyütést a forint?
Mennyire aggasztók a kormány tervei?
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Érkeznek a válaszok!
Otthon Start: lakásonként 10 milliós bírságot jelentett be a kormány
Amelyik beruházó nem teljesíti a vállalását, annak ez drága mulatság lesz.
Olajszivárgás történt - Máris megjött a Mol reakciója
Üzemanyag szivárgott a talajba.
Olyan migrációs terv készült az EU-ban, amely Magyarországot is érinti: itt vannak a részletek
Kiderült, hogy mik az Európai Bizottság tervei.
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
100 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: 100 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció felt
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod