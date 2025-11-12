Borzalmas szokásnak vethet véget a mesterséges intelligencia

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Patrick Vallance tudományügyi miniszter által bemutatott ütemterv célja, hogy alternatív módszerekkel helyettesítsék azokat az állatkísérleteket, amelyeket jelenleg még szükségesnek tartanak például életmentő vakcinák biztonságosságának vagy a növényvédő szerek élőlényekre és környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatához.

A stratégia hangsúlyozza, hogy az állatkísérletek kivezetése csak akkor lehetséges, ha megbízható és hatékony alternatív módszerek állnak rendelkezésre, amelyek ugyanolyan szintű biztonságot garantálnak az emberi felhasználás szempontjából.

A kormány új kutatási támogatásokat és egyszerűsített szabályozást ígér olyan módszerek fejlesztésére, mint az "organ-on-a-chip" rendszerek – apró eszközök, amelyek valódi emberi sejtekkel utánozzák az emberi szervek működését.

A tervek között szerepel a mesterséges intelligencia fokozott alkalmazása is, amely hatalmas molekuláris adathalmazokat elemezve képes előre jelezni az új gyógyszerek biztonságosságát és hatékonyságát. Emellett a 3D bioprinting technológiával realisztikus emberi szövetmintákat (bőr, máj) hozhatnak létre tesztelési célokra.

A stratégia konkrét határidőket is meghatároz: 2026 végéig megszüntetnék a bőr- és szemirritáció, valamint a bőrérzékenység vizsgálatára szolgáló állatkísérleteket.

2027-re várhatóan véget vetnek a Botox egereken történő tesztelésének, 2030-ra pedig csökkentenék a kutyákon és főemlősökön végzett farmakokinetikai vizsgálatokat.

Vallance szerint senki sem szeretné látni az állatok szenvedését országukban, ahol mindenki szereti az állatokat.

Tervünk támogatja az állatkísérletek megszüntetését, ahol csak lehetséges, és alternatívák bevezetését, amint az biztonságosan és hatékonyan megvalósítható

- tette hozzá.

Barney Reed, az RSPCA tudományos és szakpolitikai menedzsere üdvözölte a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a stratégia egyértelmű célt tűz ki az állatok felhasználásának megszüntetésére, és támogatja a nem-állati módszerek fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrához, együttműködésekhez és erőforrásokhoz való hozzáférést.

