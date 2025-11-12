Egész Ukrajnát megrázó botrány robbant ki - Miniszteri szinten hullanak a fejek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter lemondását kezdeményezte az országot megrázó korrupciós botrány következtében.

Az államfő napi beszédében kijelentette, hogy

a miniszterek nem maradhatnak pozíciójukban, mivel a bizalom kérdése kulcsfontosságú.

A hivatalból való eltávolításukról szóló döntés azonnali, a leggyorsabb. Arra kértem Ukrajna miniszterelnökét, hogy szerezze be e miniszterek lemondási nyilatkozatait. Kérem a Verhovna Rada képviselőit, hogy támogassák ezeket a nyilatkozatokat"

- mondta az elnök.

A héten az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) a Speciális Korrupcióellenes Ügyészséggel együtt nagyszabású korrupciós sémát leplezett le az állami tulajdonú Energoatom vállalatnál.

A nyomozás szerint a vállalatot valójában egy bűnszervezet irányította, amelynek tagjai a szerződések értékének 10-15%-át kitevő "visszaosztást" követeltek a vállalkozóktól. A NABU közölte, hogy a jogellenesen szerzett pénzeket egy kijevi irodán keresztül mosták tisztára, amely Andrij Derkacs volt parlamenti képviselő családjának tulajdonában áll.

