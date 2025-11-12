Hat országban már súlyos a helyzet: katasztrofális éhínség fenyeget

Az ENSZ két, római székhelyű ügynöksége által közzétett közös jelentésben felhívják a figyelmet arra, hogy több országban, például Haitin, Jemenben és Maliban fenyeget katasztrofális következményekkel járó élelmiszerhiány, hat országban - Afganisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Mianmarban, Nigériában, Szomáliában és Szíriában - pedig súlyos aggodalomra ad okot a helyzet.
A jelentés összeállítói emellett hangsúlyozták azt is, hogy a megcsappant támogatások miatt a többi között csökkenteni kényszerültek a leginkább rászorulók ételadagjait.
Kiemelték, hogy a menekültek élelmiszersegélyezése az összeomlás szélén áll.
A szervezetek - miközben további támogatásokért folyamodtak - azt közölték, hogy idén október végéig mindössze 10,5 milliárd dollár folyt be hozzájuk abból a 29 milliárdból, amelyre becslések szerint szükségük van a leginkább kiszolgáltatott csoportok támogatásához.
Az éhínség megelőzése nem pusztán erkölcsi kötelesség, hanem a hosszútávú béke és stabilitás irányába tett bölcs befektetés is
- jelentette ki a Qu Dongyu, a FAO főigazgatója, a békét az élelmiszerbiztonság egyik előfeltételének nevezve.
Aláhúzta: az ételhez való jog alapvető emberi jog.
A két ügynökség régóta legnagyobb donorjának számító Egyesült Államok Donald Trump ismételt hivatalba lépése óta csökkentette a külföldre szánt segélyek összegét, több más jelentősebb donorország pedig hasonló lépéseket tett, illetve helyezett kilátásba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
