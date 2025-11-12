  • Megjelenítés
Hosszú Covid: áttörést értek el a kezelésben, egy egyszerű trükk sokat enyhíthet a tüneteken
Hosszú Covid: áttörést értek el a kezelésben, egy egyszerű trükk sokat enyhíthet a tüneteken

Egy új kutatás szerint egy három hónapos ellenállásos edzésprogram jelentősen javíthatja a hosszú Covidban szenvedő betegek fizikai és mentális állapotát - közölte a Medical Xpress.

A Glasgow-i Egyetem által vezetett, az NHS Greater Glasgow & Clyde, a Dundee-i Egyetem és az NHS Tayside közreműködésével végzett vizsgálat eredményeit az Amerikai Szívgyógyász Társaság éves tudományos konferenciáján mutatták be, és egyidejűleg a JAMA Network Open folyóiratban is publikálták.

A kutatásban több mint 230, korábban Covid-19 fertőzésen átesett személy vett részt. A résztvevőket véletlenszerűen két csoportba osztották: az egyik csoport ellenállásos edzést végzett a szokásos egészségügyi ellátás mellett, míg a másik csoport csak a standard ellátásban részesült.

A kutatók a vizsgálat kezdetén és három hónap elteltével is felmérték a résztvevők állapotát egy ingajárás-teszttel.

Az eredmények szerint az edzést végző csoport tagjai jelentősen nagyobb távolságot tudtak megtenni a teszt során, mint a csak standard ellátásban részesülők.

Az edzésprogramban résztvevők további előnyöket is tapasztaltak: erősebb szorítóerővel rendelkeztek, és jobb életminőségről számoltak be, beleértve a szorongás és depresszió csökkenését is.

A résztvevők három edzéskategóriába kerültek, és személyre szabott útmutatást kaptak állapotuk és képességeik alapján. Az ágyhoz kötött betegek fekvő helyzetben végeztek gyakorlatokat, míg a javuló állapotú résztvevők ülő vagy álló gyakorlatokat kaptak. Kezdetben mindenki felsőtesti gyakorlatokat végzett, az alsó végtagokat érintő gyakorlatok csak a harmadik héttől kerültek be a programba.

Colin Berry professzor, a CISCO-tanulmány főkutatója szerint az eredmények azt mutatják,

az ellenállásos edzés jelentősen segítheti a Covid-19 utáni felépülést, és javasolható a hosszan tartó tünetekkel küzdő betegek számára.

Stuart Gray professzor, aki az edzésprogram tervezését vezette, kiemelte, hogy a gyakorlatok biztonságosak, egyszerűek és könnyen elvégezhetők voltak a résztvevők számára, így a módszer könnyen kiterjeszthető a hosszú Covidban szenvedők szélesebb körére is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

