Még rövidebb pórázra kötné az IDF-et Jeruzsálem? - Példátlan döntést hozott a védelmi miniszter

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter szerdán bejelentette, hogy megszünteti a katonai rádiót az általa kinevezett bizottság véleménye alapján.

"Ahogy már világossá tettem – ami volt, az nem lesz többé. A Galei Cáhált (az állomás héber neve) Izrael kormánya katonai rádióként hozta létre, hogy a hadsereg és a katonák családjainak hangja és füle legyen – nem pedig politikai vélemények fóruma, amelyek közül sok a hadsereget és katonáit támadja. A katonai rádió civil működtetése példa nélküli anomália bármely demokratikus országban" - indokolta döntését a miniszter.

"Az állomás további működése akaratán kívül a politikai diskurzusba vonja be a hadsereget, és ez súlyosan árt a hadsereg népi és állami jellegének. Az elmúlt évtizedekben, az 1950-es évektől kezdve számos védelmi miniszter és vezérkari főnök vizsgálta a bezárás, a kiszervezés, a privatizálás vagy az aktualitásokkal foglalkozó rovatok megszüntetésének lehetőségét, de egyik folyamat sem jutott el a megvalósításig" - közölte.

"Az elmúlt két évben, a háború során, katonák és civilek – köztük elesett katonák családtagjai – sokszor panaszkodtak, hogy az állomás nem képviseli őket, sőt árt a háborús erőfeszítéseknek és a morálnak. Ennél is súlyosabb, hogy ellenségeink ezeket az üzeneteket a hadsereg hivatalos üzeneteiként értelmezik. Hamarosan a kormány elé terjesztem a rádió bezárásáról szóló döntést – ez elengedhetetlen lépés a hadsereg állami jellegének megőrzése és a közbizalom megerősítése érdekében" - tette hozzá.

A határozati javaslat szerint az adások legkésőbb 2026. március 1-ig megszűnnek,

mert az "akaratán kívül politikai vitákba keverte a hadsereget". A csak zenét és híreket sugárzó szintén katonai Galgalac adó tovább működhet.

A Kac kinevezte bizottság a múlt hónapban két alternatívát terjesztett a miniszter elé: vagy az állomás teljes bezárását vagy az aktualitás-rovat megszüntetését. A grémium azt vizsgálta, hogy az állomás betölti-e azon szerepét, hogy "a katonák és családjaik hangja és füle legyen".

A bizottság munkája felveti a politikai beavatkozás veszélyét a közszolgálati sugárzásba, és kérdéseket ébreszt a szólás- és sajtószabadság korlátozásával kapcsolatban

- jelezték aggályaikat a főügyész-helyettesek már a bizottság létrehozásakor.

Jiszráel Kac nem fog bezárni egyetlen médiumot sem Izraelben. Harcolni fogunk ez ellen az ostoba döntés ellen, amíg vissza nem vonják. A Galei Cáhál nem fog bezárni

- reagált a hírre az izraeli újságíró szövetség.

A Galei Cáhál egyébként nagyjából létrejötte óta szúrja az izraeli politikai vezetés szemét: a kormánytól teljesen független rádió kifejezetten gyakran fogalmaz meg kritikát a politiusokkal szemben, az izraeli-palesztin konfliktus során is gyakran kérdőjelezte meg a harcok szükségességét. Kac bejelentése azért is figyelemre méltó, mert éppen az elmúlt évek mutattak rá arra, hogy a jobboldali kormánykoalíció és a katonai vezérkar milyen gyakran van látványosan eltérő állásponton.

