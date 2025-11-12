Megérkezett a csodafegyver Ukrajnába, amely a rettegett FAB-ok egyetlen méltó ellenfele lehet

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az első ilyen rendszert már leszállították Ukrajnába, és várhatóan még ebben a hónapban hadrendbe állítják. A DE információi szerint az Atreyd rendszere jelenleg egyedülálló a világon, és

Ukrajna lesz az első ország, amely harci körülmények között alkalmazza.

A technológiát kezdetben a kritikus infrastruktúra védelmére használják majd az orosz Sahed (más néven Gerány-2) és Gerbera támadó drónok ellen. Ha sikeresnek bizonyul, később a frontvonalhoz közelebb is megpróbálkoznak az orosz siklóbombák elfogásával. Az Atreyd egyike volt annak a három vállalatnak, amelyet a NATO a legígéretesebb KAB-ellenes megoldások közé sorolt.

A cég a Drone Wall rendszert a légi fenyegetések elleni védelem végső vonalaként írja le. A rendszer FPV elfogó drónokból áll, amelyek észlelő és célzó komponensekkel vannak ellátva. A felfegyverzett FPV drónok egy kijelölt helyről indulnak, és egy védőfüggönyt hoznak létre a levegőben.

A rendszer mesterséges intelligenciát használ a célpontok optimális elfogására. GPS nélkül is működőképes, és – ami különösen fontos az elektronikus hadviselés által érintett ukrajnai műveletekben – fenntart egy háromdimenziós térképet a felelősségi területéről, valamint barát-ellenség azonosító rendszerrel is rendelkezik.

Az Atreyd rendszer - az AI segítségével - szükség esetén teljesen autonóm módon is működhet. De a vállalat állítása szerint megfelelő képzés után egyetlen, különleges képesítés nélküli kezelő akár 100 drónt is irányíthat egyidejűleg. A drónok több ezer méteres magasságban működnek, és ha nincs rájuk szükség, visszatérhetnek a bázisra. Egy-egy FPV elfogó drón becsült költsége mindössze néhány ezer amerikai dollár.

Ukrajna már korábban is próbálkozott a drónok működésének összehangolásával, de ennél jóval kisebb mértékben.

