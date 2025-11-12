  • Megjelenítés
Összerúgta a port Európa két hatalma: immáron egymás nélkül képzelik el a jövőt a kulcsfontosságú projektben
Az Airbus Defence and Space üzemi tanácsának elnöke, Thomas Pretzl szerint a hatodik generációs Future Combat Air System (FCAS) fejlesztését a francia Dassault nélkül kellene folytatni, miközben a két vállalat között régóta fennálló konfliktus megoldására az év végéig várható döntés - számolt be a Hartpunkt.

Thomas Pretzl, az Airbus Defence and Space üzemi tanácsának elnöke a manchingi Airbus-telephelyen tartott üzemi gyűlésen kijelentette, hogy az új generációs vadászgép fejlesztését és gyártását legjobb lenne a francia Dassault nélkül folytatni, anélkül, hogy ez károsítaná a német-francia kapcsolatokat.

Végre újra egy jó vadászgépet akarunk fejleszteni és építeni

– jelentette ki.

A nyilatkozat hátterében az Airbus és a francia repülőgépgyártó közötti feszült helyzet áll az FCAS projekttel kapcsolatban. A program nemcsak vadászgépeket, hanem különböző osztályú drónokat is tartalmaz. A két vállalat között hosszú ideje tart a konfliktus a gyártási részesedésről.

A Dassault ugyanis váratlanul extrém követelésekkel állt elő a leendő géppel kapcsolatban - ilyenek a méretek, a nukleáris képességek -, a meglévő 33%-os részesedését 80%-ra emelve a projektben. A főbb rendszerek fejlesztését is maguknak követelnék, így Németországnak és Spanyolországnak is csak kiegészítő szerep jutna. A Dassault (és az Airbus is) többször kijelentette már:

egyedül is képes a vadászgép megépítésére.

A francia és német védelmi minisztériumok az év végéig kívánják megoldani a problémát.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

