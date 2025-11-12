Vallott a WHO: messze a cél, milliók hallnak meg egy súlyos betegségben

A WHO közlése szerint a betegség terjedésének legtöbb mutatója a járvány alatti visszaesés után ismét javuló tendenciát mutat, azonban a fejlődés még mindig elmarad a 2030-ra kitűzött céloktól.
A WHO 2014-2015-ben fogadta el a vonatkozó stratégiát, amely 2020-ra, 2025-re, 2030-ra és 2035-re meghatározott célokat tartalmazott a tuberkulózis előfordulásának, a haláleseteknek és a betegek költségeinek jelentős csökkentésére.
2024-ben 1,23 millió ember halt meg tuberkulózisban, ami 29%-os csökkenést jelent 2015-höz képest.
Ugyanakkor a WHO szerint ez messze elmarad a 2025-re kitűzött 75%-os és a 2030-ra tervezett 90%-os csökkentési céloktól.
A tuberkulózis elleni küzdelem egyik fő akadálya a globális finanszírozás, amely 2020 óta stagnál
- nyilatkozta Tereza Kasaeva, a WHO tuberkulózisért, HIV-ért és kapcsolódó fertőzésekért felelős részlegének igazgatója.
Modellezési tanulmányok már figyelmeztettek, hogy a nemzetközi donorfinanszírozás hosszú távú csökkentése akár 2 millió további halálesethez és 10 millió új tuberkulózisos megbetegedéshez vezethet 2025 és 2035 között - tette hozzá Kasaeva.
Az Egyesült Államok januárban kilépett a WHO-ból, állítólagos rossz gazdálkodásra hivatkozva, ami több milliárd dolláros hiányt okozott a szervezet 2026-27-es költségvetésében, és 21%-os csökkentést eredményezett a tervezett kiadásokban.
A WHO szerint a kritikus fontosságú nemzetközi segélyek, különösen az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségétől (USAID) származók, csak tavaly körülbelül 3,65 millió halálesetet segítettek megelőzni.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
