Vallott a WHO: messze a cél, milliók hallnak meg egy súlyos betegségben

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint a tuberkulózisos megbetegedések aránya 2023-ról 2024-re mintegy 2%-kal csökkent, miután a Covid-járvány okozta diagnosztikai és kezelési zavarok miatt három egymást követő évben emelkedett.

A WHO közlése szerint a betegség terjedésének legtöbb mutatója a járvány alatti visszaesés után ismét javuló tendenciát mutat, azonban a fejlődés még mindig elmarad a 2030-ra kitűzött céloktól.

A WHO 2014-2015-ben fogadta el a vonatkozó stratégiát, amely 2020-ra, 2025-re, 2030-ra és 2035-re meghatározott célokat tartalmazott a tuberkulózis előfordulásának, a haláleseteknek és a betegek költségeinek jelentős csökkentésére.

2024-ben 1,23 millió ember halt meg tuberkulózisban, ami 29%-os csökkenést jelent 2015-höz képest.

Ugyanakkor a WHO szerint ez messze elmarad a 2025-re kitűzött 75%-os és a 2030-ra tervezett 90%-os csökkentési céloktól.

A tuberkulózis elleni küzdelem egyik fő akadálya a globális finanszírozás, amely 2020 óta stagnál

- nyilatkozta Tereza Kasaeva, a WHO tuberkulózisért, HIV-ért és kapcsolódó fertőzésekért felelős részlegének igazgatója.

Modellezési tanulmányok már figyelmeztettek, hogy a nemzetközi donorfinanszírozás hosszú távú csökkentése akár 2 millió további halálesethez és 10 millió új tuberkulózisos megbetegedéshez vezethet 2025 és 2035 között - tette hozzá Kasaeva.

Az Egyesült Államok januárban kilépett a WHO-ból, állítólagos rossz gazdálkodásra hivatkozva, ami több milliárd dolláros hiányt okozott a szervezet 2026-27-es költségvetésében, és 21%-os csökkentést eredményezett a tervezett kiadásokban.

A WHO szerint a kritikus fontosságú nemzetközi segélyek, különösen az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségétől (USAID) származók, csak tavaly körülbelül 3,65 millió halálesetet segítettek megelőzni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images