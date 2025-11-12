Vészjelzést sem adott le a török katonai gép, amely rejtélyes módon lezuhant – Senki nem élte túl a katasztrófát

Életét vesztette a kedden lezuhant török katonai repülőgépen utazó mind a 20 katona – jelentette be Yasar Güler török védelmi miniszter szerdán, aki saját és minisztériuma nevében részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.

A védelmi miniszter az X-en úgy fogalmazott, hogy a katonák

mártírhalált haltak, amikor az Azerbajdzsánból Törökországba tartó C-130-as katonai teherszállító repülőgépük lezuhant a grúz-azerbajdzsáni határ közelében.

A minisztérium nyilvánosságra hozta a húsz katona nevét és rangját, és közzétette az áldozatok fényképeit is.

Kedden számolt be a török védelmi minisztérium arról, hogy

egy Azerbajdzsánból fölszálló, Törökországba tartó Lockheed C-130 Hercules katonai szállító repülőgép lezuhant Grúziában (Georgia).

A grúz légi közlekedési hatóság (Szakaeronavigacia) szerint a repülőgép nem adott le vészjelzést, és néhány perccel azután, hogy belépett grúz területre, eltűnt a radarokról.

A szerencsétlenség okát vizsgálják.

A Reuters szerint az azeri és a grúz vezető, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is részvétet fejezte ki a szerencsétlenség miatt. (Törökország a NATO tagja.) A lezuhant gépet gyártó amerikai Lockheed Martin vállalat közölte, minden segítséget megad Törökországnak a vizsgálatot illetően.

A Turkish Air Force C-130 military transport plane has crashed near the border with Georgia.The aircraft had taken off from Azerbaijan and was reportedly carrying Turkish servicemen who participated in the recent military parade in Baku. pic.twitter.com/3Ngaw19iYi https://t.co/3Ngaw19iYi — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 11, 2025

