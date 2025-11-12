  • Megjelenítés
Vészjelzést sem adott le a török katonai gép, amely rejtélyes módon lezuhant – Senki nem élte túl a katasztrófát
Vészjelzést sem adott le a török katonai gép, amely rejtélyes módon lezuhant – Senki nem élte túl a katasztrófát

Életét vesztette a kedden lezuhant török katonai repülőgépen utazó mind a 20 katona – jelentette be Yasar Güler török védelmi miniszter szerdán, aki saját és minisztériuma nevében részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.

A védelmi miniszter az X-en úgy fogalmazott, hogy a katonák

mártírhalált haltak, amikor az Azerbajdzsánból Törökországba tartó C-130-as katonai teherszállító repülőgépük lezuhant a grúz-azerbajdzsáni határ közelében.

A minisztérium nyilvánosságra hozta a húsz katona nevét és rangját, és közzétette az áldozatok fényképeit is.

Kedden számolt be a török védelmi minisztérium arról, hogy

egy Azerbajdzsánból fölszálló, Törökországba tartó Lockheed C-130 Hercules katonai szállító repülőgép lezuhant Grúziában (Georgia).

A grúz légi közlekedési hatóság (Szakaeronavigacia) szerint a repülőgép nem adott le vészjelzést, és néhány perccel azután, hogy belépett grúz területre, eltűnt a radarokról.

A szerencsétlenség okát vizsgálják.

A Reuters szerint az azeri és a grúz vezető, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is részvétet fejezte ki a szerencsétlenség miatt. (Törökország a NATO tagja.) A lezuhant gépet gyártó amerikai Lockheed Martin vállalat közölte, minden segítséget megad Törökországnak a vizsgálatot illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

