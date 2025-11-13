Hatalmas botrány van Ukrajnában – Az oroszok szerint már katonai puccs fenyegeti Zelenszkijt

Ukrajnában az egész országot megrázó korrupciós botrány robbant ki az Enerhoatom szerződései körül – az igazságügyi miniszter és energiaügyi miniszter le is mondott. Az ügy részleteiről itt írtunk legutóbb:
Az ügy nyilván Oroszországban is hullámokat vet – az ellenséges ország nyilvánvalóan finom örömmel, szatirikus kommentárral áll hozzá a támadásuk alatt álló Ukrajna államapparátusát megrengető ügyhöz.
Nyilvánvalóan [foglalkozunk az üggyel]. Úgy gondoljuk, az európai fővárosokban és az Egyesült Államokban is foglalkoznak vele. Ezek az országok nagyon aktívan támogatták a kijevi rezsimet”
– jegyezte meg tegnap a korrupciós botrányt kommentálva Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.
Az MK.ru nevű orosz kormányközeli portál ma vezető anyagban ír arról, hogy szerintük
Zelenszkijt katonai puccs fenyegeti a korrupciós ügy miatt.”
Az orosz portál Bohdan Krotevics Azov-parancsnok kommentárjából indul ki, aki azt nyilatkozta az ügy kapcsán, hogy „az embereknek kell cselekedniük,” ha az ukrán kormány „a korrupt barátait menti,” hiszen most Ukrajna a létéért küzd.
Az oroszok ezt a megjegyzést értelmezték, mint „puccsal való fenyegetés.”
Különféle orosz portálok és bloggerek rendszeresen írnak arról, hogy ukrán nacionalisták és / vagy nyugati érdekkörök le akarják váltani Volodimir Zelenszkij elnököt – ha valós ez a kockázat, ha nem.
Jelenleg még nem lehet biztosan látni, milyen hatással lesz Zelenszkij elnök további politikai karrierjére a háború során kirobbant korrupciós ügy, annyit lehet csak tudni, hogy a sémát Ukrajna saját korrupció-ellenes hivatalai derítették fel, nem Kijev valamelyik külföldi partnere és az ukrán vezető azonnal intézkedett, amint kibukott az ügy.
Ettől függetlenül lehet, sőt van is politikai visszhangja a korrupciós botránynak külföldön és belföldön egyaránt.
Oroszországnak egyébként érdekében áll, hogy Zelenszkij bukjon, hiszen úgy látják, hogy nem fognak tudni megegyezni vele egy olyan békeszerződésről, amely Moszkva számára ideális lenne.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
