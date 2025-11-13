Kémfilmbe illő akció: váratlan helyen csaptak le a Hillary Clinton e-mailjeit kiszivárogtató hackerre

A thaiföldi kiberrendőrség az FBI-tól kapott információk alapján november 6-án fogta el a gyanúsítottat egy thalangi szállodában. A férfi október 30-án érkezett az országba a phuketi repülőtéren keresztül. Már folynak a tárgyalások a hacker kiadatásáról.

Bár a rendőrség nem közölte a gyanúsított nevét, megerősítették, hogy orosz állampolgárról van szó. A "Vot Tak" ukrán lap megjegyezte, hogy az FBI adatbázisában

csak egy 35 éves orosz állampolgár szerepel kiberbűnözés miatt körözöttként: Alexey Lukashev, a murmanszki régióból származó főhadnagy,

aki az Orosz Föderáció Vezérkari Főigazgatóságának hírszerzésénél szolgál a 26165-ös katonai egységnél.

Lukashevet 12 másik vádlottal együtt nevezték meg az amerikai elnökválasztásba való beavatkozás, a Demokrata Nemzeti Bizottság szervereinek feltörése és Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter e-mail fiókjának meghackelése ügyében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images