Az ukrán külügyminisztériumi nyilatkozat az Oroszországgal folytatott tárgyalások leállításáról hivatalossá tette, hogy Kijev nem hajlandó a kapcsolatok folytatására - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak.

Peszkov Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettesnek a The Times című brit lap által szerdán közöl nyilatkozatára reagált, amelyben a diplomata egyebek között azt mondta, hogy az orosz-ukrán tárgyalásokon ebben az évben nem történt "jelentős előrelépés", és hogy szerinte az orosz féllel az isztambuli tárgyalásokon lehetetlen volt "kreatív vitákat" folytatni. Az újság azt írta, hogy Kijev és Moszkva "eltávolodott" egymástól a rendezés kérdésében.

A nyilatkozat formalizálja a de facto helyzetet, amelyben az ukrán fél nem kívánta folytatni a kapcsolatokat, a tárgyalásokat. Ez szomorú

- mondta Peszkov.

A diplomácia világában meglehetősen ritka az, hogy egy miniszterhelyettes újságnak adott interjúját (ahol ráadásul csak azt a tényt közli, hogy nem történt előrelépés) egy egész állam formális véleményének deklarálják, ráadásul Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (aki "rangsorban" egyértelműen Kiszlicja fölött áll) éppen a mai napon nyilatkozta sokadszorra is, hogy nyitottak a Moszkvával való tárgyalásra.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy Ukrajnának előbb-utóbb vissza kell majd térnie a tárgyalásokhoz, de már egy sokkal rosszabb helyzetben.

"Mivel nincs lehetőség a tárgyalások folytatására, természetesen folytatni fogjuk a 'különleges hadműveletet'" - tette hozzá.

Közölte, hogy a Kreml nem ért egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter azon kijelentésével, miszerint Moszkva nem akar békét. Leszögezte, hogy Oroszország "nyitott az ukrajnai probléma politikai-diplomáciai eszközökkel történő rendezésére", ugyanakkor fontos számára, hogy biztosítsa érdekeit és "szavatolja biztonságát a jövő nemzedékek számára".

Az Oroszországgal nem szoros kapcsolatot ápoló államok vezetői, illetve a legtöbb neves elemző egyöntetűen egyetért abban, hogy Moszkva szándékosan fogalmaz meg olyan követelményeket a tárgyalások során, amelyek teljesíthetetlenek (meg nem szállt területek átadása, Ukrajna lefegyverzése, választások kiírása egy háborúban álló országban, satöbbi).

Közölte, hogy Oroszország "megfelelő módon fog cselekedni", ha az Egyesült Államok elutasítja a nukleáris kísérletekre vonatkozó tilalmat.

