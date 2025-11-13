Szivárognak a felvételek: katonák fordultak szembe Irán iszlamista uraival - Valami megindult Teheránban?

Iránt az elmúlt hónapokban több katasztrófa is sújtotta: egyrészt a nyáron súlyos veszteségeket szenvedtek az Izraellel folytatott 12 napos háborúban, másrészt évtizedek óta nem látott szárazság tombol az országban és már a főváros, Teherán kiürítése is szóba került. Ennek nem meglepő velejárója az volt, hogy a vezető hatalommal szembeni elégedettség is nőni kezdett, polgárok – ráadásul katonának tűnő emberek – nyíltan elkezdtek szembe helyezkedni az iszlamista rezsimmel.
Az Iran International arról számol be: két katonai egyenruhás férfi kifeszítette a teheráni metróban Irán 1979 előtt használt, napos-oroszlános zászlaját, ez pedig heves érzelmi reakciókat váltott ki a járókelők körében. Volt, aki megpróbálta elvenni a zászlót a terepruhásoktól, más viszont a rendőrökkel szállt szembe, akik végül kiérkeztek a helyszínre, hogy őrizetbe vegyék a tüntetőket.
Egy másik, magát Ebrahim Aghaej Kamazáni ezredesnek nevező férfi videóüzentet tett közzé, melyben ugyanezen zászló mellett állva
leteszi voksát a régi iráni monarchia mellett és arra szólítja fel polgártársait, hogy indítsanak „egymilliós tüntetést” az iszlamista vezetés eltávolításáért.
Nem tudni biztosan, a két eset közt van-e összefüggés, egyes források szerint Kamazáni ezredes a légierő aktív katonájaként helyezkedett szembe a hatalommal, mások szerint viszont a férfit már 2018-ban leszerelték, amiért kritizálta a teheráni vezetést. A metrón őrizetbe vett két egyenruhás valószínűleg a légvédelem aktív állományú katonái voltak.
A perzsa nép dokumentáltan a 13. században kezdte el használni a napos, oroszlános szimbólumot, 1979-ig Irán zászlaján is megtalálható volt ez a jelkép, az iszlamista forradalom után azonban felváltotta ezt a zászlón az ország új címere, amely négy félholdat, egy kardot és egy tasdíd nevű írásjelet tartalmaz.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
