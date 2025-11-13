  • Megjelenítés
Szivárognak a felvételek: katonák fordultak szembe Irán iszlamista uraival - Valami megindult Teheránban?
Szivárognak a felvételek: katonák fordultak szembe Irán iszlamista uraival - Valami megindult Teheránban?

Katonai egyenruhát viselő tüntetőket vettek őrizetbe Iránban, akik egy forgalmas teheráni metróállomáson kifeszítették Irán régi, oroszlános zászlóját. Közben egy másik egyenruhás, magát ezredesnek valló férfi videóban szólította fel a perzsa állam lakosságát, hogy szálljanak szembe az iszlamista rezsimmel.

Iránt az elmúlt hónapokban több katasztrófa is sújtotta: egyrészt a nyáron súlyos veszteségeket szenvedtek az Izraellel folytatott 12 napos háborúban, másrészt évtizedek óta nem látott szárazság tombol az országban és már a főváros, Teherán kiürítése is szóba került. Ennek nem meglepő velejárója az volt, hogy a vezető hatalommal szembeni elégedettség is nőni kezdett, polgárok – ráadásul katonának tűnő emberek – nyíltan elkezdtek szembe helyezkedni az iszlamista rezsimmel.

Az Iran International arról számol be: két katonai egyenruhás férfi kifeszítette a teheráni metróban Irán 1979 előtt használt, napos-oroszlános zászlaját, ez pedig heves érzelmi reakciókat váltott ki a járókelők körében. Volt, aki megpróbálta elvenni a zászlót a terepruhásoktól, más viszont a rendőrökkel szállt szembe, akik végül kiérkeztek a helyszínre, hogy őrizetbe vegyék a tüntetőket.

Egy másik, magát Ebrahim Aghaej Kamazáni ezredesnek nevező férfi videóüzentet tett közzé, melyben ugyanezen zászló mellett állva

leteszi voksát a régi iráni monarchia mellett és arra szólítja fel polgártársait, hogy indítsanak „egymilliós tüntetést” az iszlamista vezetés eltávolításáért.

Nem tudni biztosan, a két eset közt van-e összefüggés, egyes források szerint Kamazáni ezredes a légierő aktív katonájaként helyezkedett szembe a hatalommal, mások szerint viszont a férfit már 2018-ban leszerelték, amiért kritizálta a teheráni vezetést. A metrón őrizetbe vett két egyenruhás valószínűleg a légvédelem aktív állományú katonái voltak.

A perzsa nép dokumentáltan a 13. században kezdte el használni a napos, oroszlános szimbólumot, 1979-ig Irán zászlaján is megtalálható volt ez a jelkép, az iszlamista forradalom után azonban felváltotta ezt a zászlón az ország új címere, amely négy félholdat, egy kardot és egy tasdíd nevű írásjelet tartalmaz.

