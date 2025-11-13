Üzent a német kancellár a Zelenszkij körüli botrány miatt: ezt kell tennie az ukrán elnöknek, ha nem akarja elveszíteni a támogatást

A kancellár üzenete azt követően hangzott el, hogy súlyos korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában a héten, amelybe már belebukott Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszer, illetve elődje, Herman Haluscsenko, aki az utóbbi időben igazságügy-miniszter volt.

Az Enerhoatom állami energetikai cég körül kiépült bűnszervezet mintegy 100 millió dollárnyi összeget sikkaszthatott el. A bűnszervezet egyik vezetője Timur Mindics, aki korábban Zelenszkij üzlettársa is volt.

Friedrich Merz kancellár szóvivője csütörtökön a korrupciós botrány kapcsán azt mondta:

A kancellár hangsúlyozta, hogy a német kormány elvárja, hogy Ukrajna erőteljesen folytassa a korrupció elleni küzdelmet és a reformokat, különösen a jogállamiság területén.

Német kormányzati tisztviselők attól tartanak, hogy a súlyos korrupciós botrány alááshatja az Ukrajna iránti szimpátiát a német lakosság körében, miközben Németország a megtámadott ország legnagyobb európai katonai támogatója.

Címlapkép forrása: Filip Singer - Pool/Getty Images