Annyira súlyos támadás érte Oroszországot, hogy vészhelyzeti állapotot kellett hirdetni

Andrej Kravcsenkó orosz polgármester „maszívnak” nevezte az ukrán dróntámadást, a hatóságok segítséget ígértek a sérülteknek, áldozatoknak.
Minden erőforrásunkkal azon dolgozunk, hogy a támadás következményeit mérsékeljük. Vészhelyzeti reagálócsapatokat alakítottunk, akik összefogják majd a hatóságok munkáját”
– jelentette be a térség vezetője.
A Novorosszijszket ért támadás pontos kárait még felmérik az orosz hatóságok, akik különleges óvóhelyeket alakítottak ki egy iskolában és egy telefonbolt aljában.
A polgármester azt ígérte: a károsultaknak segíteni fognak.
Az ukrán haderő kifejezetten intenzív támadást indított az éjjel Oroszország területei ellen: reggeli jelentésében a védelmi minisztérium összesen 216 repülő drón lelövését jelentette.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Merznek elege lett, keményen üzent Zelenszkijnek: nincs szükségünk több ukránra!
Robbanásszerűen nő a fiatal ukrán férfiak száma Németországban.
Változott a kedvelt nyugdíjcélú megtakarítás szabályozása, több pénzt lehet levonni a megtakarítóktól
Orbán Viktor írta alá a kormányrendeleteket.
Egyszer lent, egyszer fent - óriási hullámvasúton a magyar építőipar
Nehéz tisztán látni az óriási változások közepette.
Nagyot szakított az Allianz, javította éves kilátásait is
Erős gyorsjelentést tett közzé a német biztosító.
Háborús terveket raktak le Donald Trump asztalára: megvan a célpont - Bármikor megindulhat Amerika végzetes csapása
Az elnök kezében a végleges döntés.
Visszaállítja a sorozást Németország, de van egy csavar a dologban – Most akkor lesz kötelező szolgálat, vagy sem?
Hoztak is ajándékot, meg nem is.
Moszkva szerint ez a valódi oka annak, hogy bedőltek a béketárgyalások
Minden felelősséget hárítanak.
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!