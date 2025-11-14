Annyira súlyos támadás érte Oroszországot, hogy vészhelyzeti állapotot kellett hirdetni

Andrej Kravcsenkó orosz polgármester „maszívnak” nevezte az ukrán dróntámadást, a hatóságok segítséget ígértek a sérülteknek, áldozatoknak.

Minden erőforrásunkkal azon dolgozunk, hogy a támadás következményeit mérsékeljük. Vészhelyzeti reagálócsapatokat alakítottunk, akik összefogják majd a hatóságok munkáját”

– jelentette be a térség vezetője.

A Novorosszijszket ért támadás pontos kárait még felmérik az orosz hatóságok, akik különleges óvóhelyeket alakítottak ki egy iskolában és egy telefonbolt aljában.

A polgármester azt ígérte: a károsultaknak segíteni fognak.

Az ukrán haderő kifejezetten intenzív támadást indított az éjjel Oroszország területei ellen: reggeli jelentésében a védelmi minisztérium összesen 216 repülő drón lelövését jelentette.

