Annyira súlyos támadás érte Oroszországot, hogy vészhelyzeti állapotot kellett hirdetni
Regionális vészhelyzetet hirdetett Novorosszijszk vezetése, mivel a térséget az éjjel súlyos ukrán dróntámadás érte – számol be a TASZSZ.

Andrej Kravcsenkó orosz polgármester „maszívnak” nevezte az ukrán dróntámadást, a hatóságok segítséget ígértek a sérülteknek, áldozatoknak.

Minden erőforrásunkkal azon dolgozunk, hogy a támadás következményeit mérsékeljük. Vészhelyzeti reagálócsapatokat alakítottunk, akik összefogják majd a hatóságok munkáját”

– jelentette be a térség vezetője.

A Novorosszijszket ért támadás pontos kárait még felmérik az orosz hatóságok, akik különleges óvóhelyeket alakítottak ki egy iskolában és egy telefonbolt aljában.

A polgármester azt ígérte: a károsultaknak segíteni fognak.

Az ukrán haderő kifejezetten intenzív támadást indított az éjjel Oroszország területei ellen: reggeli jelentésében a védelmi minisztérium összesen 216 repülő drón lelövését jelentette.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

