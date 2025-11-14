Csengettek a demokráciának a nyugati világban? – Aggasztó eredményekre jutottak a kutatók

A kutatást az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, valamint hét EU-tagországban: Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban, Svédországban, Horvátországban és Hollandiában végezték. 9800 szavazót kérdeztek meg összesen, a felmérés szeptember 12-e és 29-e között zajlott.

Az eredmények azt mutatják, hogy

összességében a polgárok 45 százaléka elégedetlen a demokrácia működésével.

A demokrácia működésével kapcsolatban széles körű az aggodalom; az emberek úgy érzik, hogy nem képviselik őket, különösen a nemzeti kormányok. Kiváltképpen nagy aggodalomra ad okot az álhírek, a dezinformáció, a politikusok elszámoltathatóságának hiánya és a szélsőségek hatása. A legtöbb országban radikális változásra vágynak

– mondta Gideon Skinner, az Ipsos nagy-britanniai igazgatója.

A vizsgált országok között azonban esetenként nagy szórás van. A kilenc ország közül Svédországban a leginkább elégedettek a választók a demokrácia állapotával: 65 százalék áll szemben 15 százalék elégedetlennel. A legtöbb elégedetlen Franciaországban van (60%), de nem sokkal marad el mögötte az Egyesült Államok sem (53%).

Leginkább a radikális baloldali és radikális jobboldali választók mondják azt, hogy a demokrácia kudarcos.

A kilenc ország egyikében sem voltak többségben azok, akik azt mondták, hogy a kormányuk jól képviseli őket.

Horvátországban és Nagy-Britanniában a legnagyobb a vezetéssel elégedetlenek aránya: mindkét országban csak 23 százalék mondta azt, hogy jól képviseli őket a kormány.

Lengyelországot kivéve az összes országban azt mondták, hogy a demokrácia működése romlott az elmúlt öt évben.

Az Egyesült Államokban 61 százaléknyian vélekednek így.

A francia (86 százalék) és a spanyol (80 százalék) választók aggódnak leginkább amiatt, hogy az elkövetkező öt év milyen hatással lesz demokratikus rendszereikre. A válaszadók a demokrácia legnagyobb kockázataiként a dezinformációt, a korrupciót, a politikusok elszámoltathatóságának hiányát és a szélsőséges politika térnyerését jelölték meg.

Általában véve viszont igaz, hogy a választók többsége erősen támogatja a demokratikus eszméket. Horvátországban ugyanakkor 51 százaléknyian mondták azt, hogy csak akkor érdemes megtartani a demokráciát, ha jobb életszínvonalhoz vezet.

