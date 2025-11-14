  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: új hadműveletbe kezd Amerika – Háborús terveket sző Donald Trump?
Portfolio
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter csütörtökön új hadművelet megindítását jelentette be "Southern Spear" ("déli lándzsa") néven, amely a nyugati féltekén tevékenykedő drogkartellek és a "narkoterrorizmus" felszámolását célozza - adta hírül a Hill.

Hegseth csütörtök esti közlése szerint a műveletet a "Déli Lándzsa Közös Munkacsoport" (Joint Task Force Southern Spear) és az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) irányítja. A cél, hogy

megvédje a hazát, eltávolítsa a narkoterroristákat a féltekénkből, és megóvja országunkat azoktól a drogoktól, amelyek megölik az embereinket.

A védelmi miniszter a közösségi médiában megjelent posztjában hozzátette:

A nyugati félteke Amerika szomszédsága – és meg fogjuk védeni.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy sajtóértesülések szerint Hegseth, Dan Caine, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke, valamint más magas rangú katonai vezetők szerdán a Fehér Házban tájékoztatták Donald Trump amerikai elnököt a dél-amerikai térséget érintő lehetséges katonai opciókról.

Ezek részeként szárazföldi csapások is felmerültek Venezuela ellen.

A minap az is kiderült, hogy az amerikai haderő hétfőn a 20. halálos csapását hajtotta végre egy feltételezett drogcsempészhajó ellen a Karib-tengeren. A támadásban a Hill információi szerint négy "narkoterrorizmussal" összefüggésbe hozott személy vesztette életét.

A katonai fellépés szeptember eleji kezdete óta legalább 80 ember halt meg az amerikai akciókban.

A csapások kezdetben a Karib-tengeren zajlottak, később a Csendes-óceán keleti térségére is kiterjedtek. A Trump-adminisztráció szerint a cél az Egyesült Államokba irányuló illegális drogáramlás visszaszorítása, több elemző szerint ugyanakkor valójában Nicolás Maduro venezuelai diktátor rezsimjének esetleges megdöntése állhat a háttérben.

Nyár óta Washington jelentős katonai erőket vont össze Dél-Amerikában: hadihajókat, F-35-ös vadászgépeket, felderítő repülőeszközöket és más képességeket telepített, miközben fokozta a szankciós nyomást is a venezuelai elnökön.

Nemrég újabb erősítés érkezett:

kedden befutott a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford is a kísérő harccsoportjával együtt.

A Gerald R. Ford több mint 4000 tengerész katonát, F/A-18 Super Hornet vadászgépeket és nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat hordoz.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew

