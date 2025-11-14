Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Kijevben nincs fűtés
Az ukrán fővárosban nincs fűtés és áramkimaradások is vannak, az ukrán szolgáltatók azt ígérik, a nap folyamán orvosolni fogják a problémát.
Két újabb település került orosz megszállás alá
Az orosz védelmi minisztérium a Dnyipropetrovszk megyében található Oresztopil és a Donyeckben található Rih település elfoglalásáról számolt be.
Páncélosokkal telerakott vonatot videóztak Oroszországban – Ez pedig csak egyetlen egy dolgot jelenthet
Friss felvételen látható, hogy Oroszország mozgatni kezdte a különleges 1V119 Rheostat, valamint a BRDM 9P148 harcjárműveit, ami azt jelenti, hogy komoly problémák vannak a páncélozott szállító harcjárművek készleteivel.
Bejelentette Zelenszkij: kilőtték a Hosszú Neptunt - Szétbombázták Oroszországot
Élesben használta Oroszország területei ellen Ukrajna a "Hosszú Neptun" rakétát - jelentette be Volodimir Zelenszkij a RBK Ukraina cikke szerint.
Videó a Kijev elleni támadásról
A felvételeken Kijev látható, Ukrajna fővárosa - hajnalban több lakóházat is orosz rakétatalálat ért.
Zelensky:About 430 drones and 18 missiles, including ballistic and aeroballistic, were launched by the Russians at Ukraine overnight.There are 4 dead and dozens wounded, including children.In Kyiv, debris from an Iskander missile also damaged the Embassy of Azerbaijan. pic.twitter.com/yLymmqoVUs https://t.co/yLymmqoVUs— Clash Report (@clashreport) November 14, 2025
Annyira súlyos támadás érte Oroszországot, hogy vészhelyzeti állapotot kellett hirdetni
Regionális vészhelyzetet hirdetett Novorosszijszk vezetése, mivel a térséget az éjjel súlyos ukrán dróntámadás érte – számol be a TASZSZ.
Merznek elege lett, keményen üzent Zelenszkijnek: nincs szükségünk több ukránra!
Friedrich Merz német kancellár csütörtöki telefonbeszélgetésük során arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy vessen gátat annak, hogy fiatal ukrán férfiak nagy számban Németországba vándoroljanak, ehelyett inkább otthon harcoljanak hazájukért – írja a Politico.
Megérkezett a reggeli ukrán jelentés
430 drónt és 18 rakétát lőtt ki az orosz haderő Ukrajnára az éjjel, a támadásnak két halálos áldozata és "több tucat" sérültje van, főleg Kijevben, Ukrajna fővárosában - erről beszélt reggeli jelentésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Megjött a jelentés Krasznodárból
Krasznodár volt az éjjeli ukrán dróntámadás fő célpontja, a régió kormányzója szerint hat lakóépületet ért találat, egy embert kellett kórházba szállítani.
Súlyos támadás érte Oroszországot - Egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
Az ukrán haderő kifejezetten intenzív támadást indított az éjjel Oroszország területei ellen: reggeli jelentésében a védelmi minisztérium összesen 216 UAV lelövését jelentette.
Súlyos csapás érte Kijevet
Kijev összesen nyolc kerületéből jelentettek orosz rakéta- és dróncsapásokat, legalább egy ember meghalt és 20-an megsérültek.
Közzétett bizonyítékok szerint nem egy alkalommal lakóházakat ért találat.
Moszkva szerint ez a valódi oka annak, hogy bedőltek a béketárgyalások
Oroszország és Ukrajna többször is tárgyalt az ukrajnai háború lezárásáról, de Ukrajnának „nincsenek tervei a megegyezésre” és ezért nem akarnak békét kötni – ezt jelentette ki Ragyon Mirosnyik, Oroszország úgynevezett „kijevi rezsim bűneinek vizsgálatáért felelős küldötte.”
Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Amerika partjainál - Azonnal ráküldtek egy HC-130-ast
Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Hawaii mellett, a parti őrség reagált a helyzetre - jelentette a Reuters.
Jelentést adott ki a hírhedt FSZB: állítólag majdnem megölték az ukránok a vezetőjüket
Több orosz állami médiaportál is beszámolt arról, hogy majdnem meggyilkolták az ukrán titkosszolgálatok az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB egyik magas rangú vezetőjét.
Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Küszöbön a háború: békéért könyörög Putyin barátja - Egyetlen szó és indul Amerika támadása
Ez most már tényleg nagyon súlyosnak tűnik.
Ez a város lett a világ vagyonosainak kedvence, átvette New York helyét
Dubaj a Savills legfrissebb Global Cities Indexe szerint megelőzte New Yorkot.
Merész húzás a BlackRocktól, hatalmas adatbirodalom jöhet létre
Európai céggel működik együtt a magántőke-óriás.
Profi befektetők, élőben, 2026 legnagyobb sztorijairól - Signature előfizetőinknek ez a rendezvény díjmentes!
Kiderül, hogyan lehet meggazdagodni a mesterséges intelligencia korában.
Óriási mérföldkövet ért el Jeff Bezos űrrakétája: egyértelmű kihívót kapott a SpaceX
Videón a technikai bravúr.
Kiadta az utasítást Donald Trump kormányzata: a túlsúlyos embereket mostantól nem engedhetik be Amerikába
És a krónikus betegség is kizáró tényező lehet.
Megjelent a kormánydöntés: ezekben a városokban lesz a rozsdaövezetből lakásprojekt
Szentgotthárdon és Monoron kezdődhetnek új lakásépítési projektek.
Annyira súlyos támadás érte Oroszországot, hogy vészhelyzeti állapotot kellett hirdetni
Ez volt a háború egyik legsúlyosabb dróntámadása Oroszország ellen.
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.