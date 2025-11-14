Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Portfolio 2025. november 14. 11:15

Nem csitul az Enerhoatom körüli korrupciós botrány Ukrajnában, két miniszter és egy elnöki tanácsadó távozása után most a védelmi minisztériumnál kutakodnak a NABU emberei. Keleten az oroszok megindultak: nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az éjjel súlyos dróntámadás érte Oroszországot és az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg a nap folyamán bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.