Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Nem csitul az Enerhoatom körüli korrupciós botrány Ukrajnában, két miniszter és egy elnöki tanácsadó távozása után most a védelmi minisztériumnál kutakodnak a NABU emberei. Keleten az oroszok megindultak: nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az éjjel súlyos dróntámadás érte Oroszországot és az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg a nap folyamán bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
Kijevben nincs fűtés

Az ukrán fővárosban nincs fűtés és áramkimaradások is vannak, az ukrán szolgáltatók azt ígérik, a nap folyamán orvosolni fogják a problémát.

(RBK)

Két újabb település került orosz megszállás alá

Az orosz védelmi minisztérium a Dnyipropetrovszk megyében található Oresztopil és a Donyeckben található Rih település elfoglalásáról számolt be.

Tovább a cikkhez
Élesben használta Oroszország területei ellen Ukrajna a "Hosszú Neptun" rakétát - jelentette be Volodimir Zelenszkij a RBK Ukraina cikke szerint.

Videó a Kijev elleni támadásról

A felvételeken Kijev látható, Ukrajna fővárosa - hajnalban több lakóházat is orosz rakétatalálat ért.

Regionális vészhelyzetet hirdetett Novorosszijszk vezetése, mivel a térséget az éjjel súlyos ukrán dróntámadás érte – számol be a TASZSZ.

Friedrich Merz német kancellár csütörtöki telefonbeszélgetésük során arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy vessen gátat annak, hogy fiatal ukrán férfiak nagy számban Németországba vándoroljanak, ehelyett inkább otthon harcoljanak hazájukért – írja a Politico.

Megérkezett a reggeli ukrán jelentés

430 drónt és 18 rakétát lőtt ki az orosz haderő Ukrajnára az éjjel, a támadásnak két halálos áldozata és "több tucat" sérültje van, főleg Kijevben, Ukrajna fővárosában - erről beszélt reggeli jelentésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

(RBK)

Megjött a jelentés Krasznodárból

Krasznodár volt az éjjeli ukrán dróntámadás fő célpontja, a régió kormányzója szerint hat lakóépületet ért találat, egy embert kellett kórházba szállítani.

(News.ru)

Az ukrán haderő kifejezetten intenzív támadást indított az éjjel Oroszország területei ellen: reggeli jelentésében a védelmi minisztérium összesen 216 UAV lelövését jelentette.

Súlyos csapás érte Kijevet

Kijev összesen nyolc kerületéből jelentettek orosz rakéta- és dróncsapásokat, legalább egy ember meghalt és 20-an megsérültek.

Közzétett bizonyítékok szerint nem egy alkalommal lakóházakat ért találat.

(RBK)

Oroszország és Ukrajna többször is tárgyalt az ukrajnai háború lezárásáról, de Ukrajnának „nincsenek tervei a megegyezésre” és ezért nem akarnak békét kötni – ezt jelentette ki Ragyon Mirosnyik, Oroszország úgynevezett „kijevi rezsim bűneinek vizsgálatáért felelős küldötte.”

Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Hawaii mellett, a parti őrség reagált a helyzetre - jelentette a Reuters.

Több orosz állami médiaportál is beszámolt arról, hogy majdnem meggyilkolták az ukrán titkosszolgálatok az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB egyik magas rangú vezetőjét.

Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben tekinthető meg:

Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

