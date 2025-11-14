Súlyos támadás érte Oroszországot - Egész éjjel dolgoztak a védelmi erők

Az ukrán haderő kifejezetten intenzív támadást indított az éjjel Oroszország területei ellen: reggeli jelentésében a védelmi minisztérium összesen 216 UAV lelövését jelentette.

A támadás epicentruma a Fekete-tenger és térsége volt:

Krasznodár régióban szedték le a legtöbb UAV-t, összesen 66-ot.

A Fekete-tenger és a megszállt, de Oroszország által saját területnek tekintett Krím felett még 59 és 19 drónt semlegesített az orosz légvédelem.

Támadás érte még Volgográd, Rosztov, Tambov, Brjanszk, Voronyezs, Orenburg és Nizsnij Novgorod régiókat is.

A nem lelőtt drónok számát az orosz légvédelem nem jelenti, az okozott károkról nincs hír.

Oroszország és intenzív támadást hajtott végre Ukrajna ellen az éjjel: Kijevben nyolc városnegyedből jelentettek robbanásokat, de a légvédelmi jelentés még nem érkezett meg.

