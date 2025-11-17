Amerikai sztárpolitikus jelent meg az ukrán hadiipari vállalat mögött - Csak lehet, hogy rosszkor

A Fire Point nevű ukrán védelmi vállalat nagy hatótávolságú, Oroszország mélyére csapást mérő drónok gyártásáról ismert, nemzetközi hírnevének erősítése érdekében tanácsadó testületet hozott létre, amelynek tagja lett Mike Pompeo korábbi amerikai külügyminiszter is.

A vállalat, amely idén mintegy 1 milliárd dolláros bevételről számolt be, Dániában új gyárat létesít, ami a tervek szerint rakétaüzemanyagot fog gyártani. A cég a sikeres FP-1 drón mellett a Flamingo (FP-5) névre keresztelt manőverező robotrepülőgépek (köznyelvben "cirkálórakéták) gyártását is fokozni tervezi, amelyeket már négy alkalommal sikeresen bevetettek a harctéren.

A Fire Point gyors felemelkedését azonban beárnyékolja egy folyamatban lévő korrupciós vizsgálat. Az ukrán korrupcióellenes hatóságok azt vizsgálják, hogy a cég felnagyította-e az alkatrészárakat vagy a drónok mennyiségét a védelmi minisztériummal kötött szerződésekben, illetve hogy

van-e kapcsolat a vállalat és Timur Mindics, Zelenszkij elnök botrányokba keveredett üzlettársa között.

A Five Point egyébként vállalta a vizsgálatot, a vezetőség pedig tagadja, hogy kapcsolatban álltak volna Mindiccsel. A vállalat jelentős haszonélvezője az úgynevezett dán modellnek, amelyben külföldi kormányok közvetlenül finanszírozzák az ukrán védelmi vállalatokat.

Címlapkép: Mike Pompeo Kijevben 2025 áprilisában. A címlapkép illusztráció, forrása: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images