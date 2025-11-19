Bemondta a kancellár: nagy hatótávú fegyvereket küldhetnek Ukrajnába

Németország "mindent megtesz", hogy elérhetőek legyenek a nagy hatótávolságú rakéták Ukrajna számára - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár svéd kollégájával, Ulf Kristerssonnal közös sajtótájékoztatóján szerdán Berlinben.

Merz felidézte, hogy a német hatóságok korábban megállapodtak Kijevvel közös projektek megvalósításáról a nagy hatótávolságú fegyverek gyártása terén.

Az ukrán hadsereg ilyen harci rendszerekkel lesz felszerelve. Megállapodtunk, hogy a részletekről nem beszélünk többet nyilvánosan, mivel úgy véljük, hogy bizonyos fokú bizonytalanságnak kell fennállnia a orosz fél számára

- jegyezte meg.

A kancellár kitérő választ adott újságírók kérdésére német Taurus rakéták esetleges szállításáról. "Mindössze annyit mondhatok, mindent megteszünk, hogy az ukrán hadsereget olyan rendszerekkel lássuk el, amelyek megfelelő hatótávolsággal rendelkeznek. És ebből a következő hetekben és hónapokban még több lesz, ha szükséges, egészen az ilyen rendszerek Ukrajnában történő gyártásáig" - mondta Merz.

A német kancellár egyben elítélte az orosz támadások erőteljes fokozását Ukrajna infrastruktúrája ellen.

"Ennek már semmi köze katonai célokhoz. Ez tiszta terrorháború Ukrajna polgári lakossága ellen"

- hangoztatta.

Merz egyben felszólította Németország európai uniós partnereit, hogy jussanak megállapodásra a lefoglalt orosz vagyon felhasználásáról decemberben. "Ez a legerősebb eszközünk, hogy Moszkvát tárgyalóasztalhoz késztessük és távlatában véget vessünk ennek a szörnyű háborúnak" - tette hozzá.

A német kancellár megerősítette, hogy részben saját biztonsági érdekből

az ukrán hadsereg támogatását jövőre további hárommilliárd euróval kívánják növelni.

Cserébe elvárják, hogy Ukrajna megbízható partner marad - húzta alá.

"Ez pedig igazi, kíméletlen fellépést jelent a korrupcióval szemben. Ez abszolút szükséges dolog Ukrajnában" - emelte ki Merz hozzátéve, hogy ezt már két alkalommal is tudatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, "egyszer személyesen és az utóbbi napokban egy telefonbeszélgetés során is".

Kristersson szintén azt követelte, hogy nagyon őszinte szavakat kell találni az ukrajnai korrupció kérdésével kapcsolatban.

