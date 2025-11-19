  • Megjelenítés
Drámai felvételek: a NATO határának közelében csapódtak be a rettegett orosz rakéták
Drámai felvételek: a NATO határának közelében csapódtak be a rettegett orosz rakéták

Az éjszaka folyamán Oroszország nagyszabású rakétatámadást indított Ukrajna területe ellen, az országban több helyről is robbanásokat jelentettek.

Országszerte vészhelyzeti áramszüneteket kellett elrendelni Ukrajnában, miután az éjszaka folyamán hatalmas támadást indított. A csapások az ország teljes területére kiterjedtek, a keleti területek mellett a nyugaton, a NATO határának közelében is figyelmeztették a lakosságot a közelgő veszélyre. A támadást térképre is tették a megfigyelések alapján, ez a linkre kattintva érhető el.

Becsapódásokat jelentettek Ternopil városából, itt a lakosságot az óvóhelyekre terelték korábban. Itt reggel 7 óra magasságában a Regionális Katonai Igazgatóság frissítette az információit, ekkor azt írták, hogy több helyen is robbanásokat érzékeltek, továbbra is fennáll a rakétatámadás veszélye.

Nem sokkal később arról jelentettek, hogy lakóházak rongálódtak meg a településen.

Az áldozatokról és sebesültekről is érkezett jelentés, a híroldalak minimum 10 halottat említenek. Az esetről több felvétel is készült. Szintén az X-en osztott meg több videót Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is. A képeken látható, hogy lakóépület felső szintjei lényegében teljesen megsemmisültek.

A jelentések szerint Ukrajnát a Sahed-drónok mellett Kindzsal cirkálórakétákkal, X-59-esekkel, és X-101-esekkel is támadták. Az ukrán védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint összesen 476 darab Sahed-típusú drónnal támadták Ukrajnát az éjjel, ezek közül 442-t megsemmisített a légvédelem, a X-101-esek közül 34/40 az arány, valamint a hét Kalibr rakéta mindegyikét megsemmisítették. 14 helyszínen összesen 34 becsapódást jeleztek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

