Megszólalt az EU bővítéséről Csehország, már 2030-ig új tag érkezhet

Csehország támogatja Albánia törekvését, hogy 2030-ig tagja lehessen az Európai Uniónak - jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerdán Prágában, miután a Hradzsinban tárgyalásokat folytatott albán kollégájával, Bajram Begajjal, aki hivatalos látogatásra érkezett Prágába.

A cseh államfő méltatta Albánia hozzáállását az Ukrajna elleni orosz agresszióhoz,

szerinte Tirana egyértelműen elítélte az orosz agressziót, és Csehországhoz hasonlóan támogatást nyújt Ukrajnának.

Petr Pavel újságírók előtt hangsúlyozta: Csehország egyértelműen támogatja Albánia azon törekvését, hogy belépjen az Európai Unióba. Emlékeztetett: Albánia 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét Brüsszelnek, és 13 évvel később elkezdődtek a belépési tárgyalások, amelyeket Tirana 2027 végéig szeretne befejezni, és legkésőbb három év múlva az EU teljes jogú tagjává kíván válni.

"Meggyőződésünk, hogy a balkáni államok tagsága az EU-ban és a NATO-ban a mi biztonságunk és jólétünk garanciája is" - mondta az elnök újságíróknak.

Leszögezte: Albánia NATO-tagként megbízható szövetséges.

Bajram Begaj a sajtótájékoztatón köszönetet mondott Csehországnak országa támogatásáért, nagyra értékelte azt, és albániai látogatásra hívta meg Petr Pavelt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images