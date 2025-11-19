Súlyos összeomlás fenyegeti Ukrajnát, az EU kezében a döntés

Ukrajna arra kéri az uniós vezetőket, hogy december 18-án hozzanak politikai döntést a befagyasztott orosz állami eszközökre épülő, 163 milliárd dolláros hitelről, mert jövő hónapban már el kell indítani a finanszírozást a 2026-os költségvetési hiány és a friss korrupciós botrány nyomán.

Az európai vezetők múlt hónapban nem tudtak megállapodni a "Reparations Loan" konstrukcióról. A téma

december 18-án kerül újra az állam- és kormányfők elé.

A várakozások szerint Ukrajna 2026 második negyedévétől szorulna az első, jelentős külső pénzügyi támogatásra.

Zelenszkij elnök hivatalának egyik magas rangú tisztviselője a Reutersnek azt mondta:

a közelgő csúcs lehet az utolsó idei alkalom, hogy Európa rábólintson a hitelre. Moszkva erre "fájdalmas választ" helyezett kilátásba.

"Nem várjuk, hogy addigra minden technikai részlet végleges legyen, de a kibocsátás architektúráját meg kell állapítani" – mondta interjúban Irina Mudra, Zelenszkij vezető jogi tanácsadója.

Mudra szerint Ukrajna azt várja európai partnereitől, hogy rögzítsék a struktúrát és az irányítást, amelyen keresztül a források elérhetők lesznek. Létfontosságúnak nevezte, hogy Ukrajna részt vegyen a felhasználás és a prioritások meghatározásában.

Ukrajna közvetlen bevonása nélkül a támogatás könnyen hatástalanná válhat, mert mi ismerjük a helyi igényeket. A döntést ugyanakkor a partnereinkkel közösen kell meghoznunk

– tette hozzá.

Közvetlen amerikai támogatásra Donald Trump elnöksége alatt kevés az esély. Közgazdászok szerint Ukrajna már a jövő év első negyedévében kifuthat a pénzből, ha nem érkezik új európai segítség.

Az uniós vezetők múlt hónapban vállalták, hogy a következő két évben fedezik Ukrajna "sürgető pénzügyi szükségleteit", de Belgium aggályai miatt egyelőre nem támogatták, hogy a befagyasztott orosz eszközökre építve nagy összegű hitelt nyújtsanak Kijevnek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tagállami kormányoknak küldött, a Reuters által látott levelében három finanszírozási opciót vázolt, és jelezte: ezek kombinálhatók.

A hitel mellett szóba jöhet a tagállami támogatás, illetve az, hogy az EU a piacról von be forrást.

A dokumentum szerint Ukrajna 2026–2027-re vonatkozó fennmaradó igénye 135,7 milliárd euró (157,37 milliárd dollár). A Bizottság javaslata a befagyasztott orosz eszközök felhasználásával 140 milliárd eurós hitelt teremtene, ami fedezné ezeket a szükségleteket.

Az ukrán kormány és külföldi partnerei viszonyát egy korrupciós ügy is beárnyékolja. A botrány két minisztert is érint, és egyes képviselők a teljes kabinet menesztését követelik. Bár közvetlen érintettségük nem bizonyított, az ukrán korrupcióellenes szervek által feltárt, 100 millió dolláros, az energetikai szektorhoz köthető visszaosztási séma megingatta a kormányba vetett bizalmat, és politikai kihívást jelent Zelenszkij számára. A két minisztert nem nevezték meg gyanúsítottként, és mindketten tagadják a jogsértést.

Mudra szerint Zelenszkij reakciója az ügyre azonnali és határozott volt. Úgy véli, az eset az EU által támogatott ukrán korrupcióellenes intézmények függetlenségét bizonyítja, és a végső döntést az igazságszolgáltatás hozza meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images