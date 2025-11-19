Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána

A Mirnohrádot védő ukrán katonák mostanra nagyjából reménytelen helyzetbe kerültek: az oroszok több hónapnyi ostrom után lassan teljesen irányításuk alá vonják a szomszédos Pokrovszkot, ezzel elvágva a donyecki város utolsó utánpótlási vonalát. A helyzeten tovább ront, hogy Moszkva ismét elkezdte FAB-3000-es bombákkal szórni a védőket.

A donbaszi harcokról tegnap megjelent videón látszik amint az eredetileg a második világháború után szolgálatba álló bomba bevágódik egy mirnohrádi panelsorba. A detonáció porig rombolja az épület jó részét.

Video of a Russian FAB-3000 glide bomb strike on a building in Myrnohrad. https://t.co/dEPRG8nqjq https://t.co/QjjaBezPM0 https://twitter.com/RALee85/status/1990816224079392869 — Rob Lee (RALee85) 2025-11-18T16:15:50.000000Z

A pontos típustól függően 1,2-1,4 tonnányi robbanóanyagot tartalmazó, három tonnás bombát az oroszok tavaj nyáron kezdték el nagyobb számban bevetni Ukrajnában, megtámogatva az UMPK-rendszerrel, ami az egyszerű légibombákból csinál "okos" siklóbombákat.

Egy ilyen kiegészítővel ellátott FAB-3000-es 50-60 kilométerre képes elrepülni.

Ukrán milbloggerek szerint a fegyver egyébként nem túl pontos, bár a mostani videó erre rácáfolni látszik - már ha tényleg a találatot kapott panel volt a célpont.

Mirnohrádot mostanra lényegében teljesen bekerítették az orosz csapatok: egyetlen, a városba vezető aszfaltozott út nincs biztosan az irányításuk alatt, de ez is bőven a tüzérség hatótávolságán belül fut nyugati irányba.

