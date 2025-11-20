Súlyos incidens Szentpéterváron: lincshangulat vette körül a NATO-ország nagykövetét, nem sokon múlott a tragédia

Szentpéterváron egy csoport szidalmazta, útját próbálta állni és meg akarta ütni Krzysztof Krajewski moszkvai lengyel nagykövetet – közölte a diplomata csütörtökön.

Krajewski elmondása szerint a Néva-parti város főutcáján, a Nyevszkij sugárúton egy aktivistákból álló kisebb csoport lépett elé, lengyel- és ukránellenes bekiabálásokkal zaklatta, majd megpróbálta feltartóztatni. A nagykövet a csoport viselkedéséből arra következtetett, hogy az incidens nem a véletlen műve volt.

Kíséretének gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt komolyabb incidens, Krajewski az eset után tiltakozó jegyzéket küldött az orosz hatóságoknak.

A Notes from Poland szerint a nagykövet a Szent Katalinról elnevezett katolikus templom lengyel nyelvű miséjére sietett, melyet a november 11-i lengyel Függetlenség Napja tiszteletére tartottak.

A Gazeta Wyborcza lengyel napilap azt írta, a csoport azért kárhoztatta Krajewskit, mert Lengyelország támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban.

A lap szerint

egy ponton többen is meg akarták ütni a nagykövetet, ami csak azért nem sikerült, mert az őt kísérő lengyel Állami Védelmi Szolgálat emberei közbeavatkoztak.

Ez volt az elmúlt évek legsúlyosabb ilyen jellegű incidense. Csak a biztonsági őrök közbelépése akadályozta meg, hogy a nagykövetet megverjék

– fogalmazott egy külügyminisztériumi forrás.

Maciej Wewiór külügyi szóvivő elmondta, szerdán beszéltek a lengyelországi orosz ügyvivővel, akinek felháborodásukat fejezték ki. Az ügyvivő azt válaszolta, az ilyen helyzeteknek nem kéne megtörténniük.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a történteket a diplomáciai normák súlyos megsértésének nevezte. Hangsúlyozta: Lengyelország elvárja, hogy Oroszország gondoskodjon a diplomaták biztonságáról, és tartsa tiszteletben a rá vonatkozó nemzetközi előírásokat.

A miniszter szerint az incidens összhangban van azokkal a lépésekkel, amelyek az utóbbi időben tovább fokozták a feszültséget a két ország között.

A lengyel nagykövetet ért inzultus ugyanaznap történt, mint az egyik szabotázsakció a lengyel vasút ellen. A szabotázst két ukrán állampolgár követte el, akik a lengyel kormány szerint az orosz hírszerzés megbízásából dolgoztak. Moszkva visszautasította a vádakat. A két feltételezett elkövető Belaruszba menekült, Varsó csütörtökön kérte az országtól kiadatásukat.

A szabotázsakció miatt Lengyelország gdanski orosz konzulátusának bezáratásáról döntött, így az egyetlen orosz külképviselet Lengyelországban a varsói nagykövetség maradt.

Címlapkép forrása: Sergey Mihailichenko/Anadolu via Getty Images