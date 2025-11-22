Támadás érte Oroszország Végítéletnapi állomását – Tényleg bekövetkezhet a nukleáris apokalipszis?

November közepén megszakadt az úgynevezett „Végítéletnapi Rádióállomás” adása Oroszországban, miután ukrán drónok találták el a rendszert energiával kiszolgáló alállomást. A „Zümmögő” Oroszország legrejtélyesebb eszközei közé tartozik, amellyel kapcsolatban sok a találgatás. Adását több alkalommal is megváltoztatta az orosz-ukrán háború következtében, amely mindig újabb feltételezésekre adott okot – sokan pedig az orosz „halott kéz” rendszer részeként tekintenek rá, amely parancsnoki lánc híján akár egy nukleáris apokalipszist is a világra szabadíthat.

Mi az a kevés, amit tudni lehet a „Zümmögőről”?

Hivatalos neve UVB-76, amelyet az 1970-es években épített ki a Szovjetunió. Becenevét arról kapta, hogy egy rövid, de jellegzetes zümmögő hangot kiadó jelet bocsát ki magából. Alapvetően rövidhullámon (4625 kHz-en) sugároz, folyamatosan, percenként nagyjából 25 jelet bocsát ki magából (az évtizedek alatt a minta azért változott). Ezt ugyan néha megszakítják egyéb jelek is, így alkalomadtán emberi hangon bemondott kódokat is kibocsát.

Utóbbi miatt szokták feltételezni, hogy egy katonai kommunikációs eszköz. Erre a teóriára ráerősít az is, hogy a titkos kódok általában valami nagy esemény előtt hangzanak el a csatornán.

Ennél pontosabbat nagyjából tényleg nem lehet tudni róla: magának a sugárzásnak a kezdeti időpontja is bizonytalan – egyes feltételezések 1976-ra teszik. A helyszín is kétséges: állítólag a jel forrása nem messze Szentpétervártól, egy mocsaras területen fekszik. De a jel forrását már mérték Moszkva közeléből is.

A legismertebb elméletek szerint:

vészhelyzeti vagy tartalék katonai kommunikációs csatorna

jeladó, amely azt igazolja, hogy a rendszer működik

a „dead hand” rendszer része lehet (azaz ha a jel hosszabb ideg elhallgatna, az valamilyen automatikus reakciót indítana el)

vagy távol lévő katonai bázisok közti titkos üzenetek továbbítására is használják

Néha előfordultak a múltban a rádióállomáson kimaradások, és ezek mindig nagy figyelmet kapnak, hiszen alapvetően évtizedek óta folyamatosan szól. 2010-ben több órás csend volt tapasztalható, majd 2020-ban következett be rövidebb leállás, amit különféle kódolt üzenetek követtek.

Külön érdekessége, hogy egy 2016-os meghibásodása során hallani lehetett, hogy valaki megnyomta a mechanikus berregőt, ami arra utal, hogy az ismeretlen működtetője folyamatosan figyeli a jeladásokat.

Természetesen a rajongók nem csak a leállásokra, hanem magukra az eltérő üzenetekre is felfigyelnek:

Mit sugárzott mostanában a csatorna?

Az UVB-76-os több jelentős (orosz) eseményt megelőzően is aktivizálódott a lelkes megfigyelők szerint. 2013-ban például az hangzott el, hogy a „135. parancs kiadva”. Ezt sokan a háborúra való felkészülés utolsó próbájának tekintették, és a Krím-félsziget egy évvel későbbi lerohanásakor a rajongók igazolva látták a tézisüket. A 2022-es háborút megelőzően is kissé emelkedett a sugárzott „titkos kódok” mennyisége, igaz a napi egyet akkor nem lépte át.

A látványos emelkedést a 2024-25-ös évek produkálták: 2024 december 11-én 25 darab, 2025 február 12-én 25 darab (Trump-Putyin telefonbeszélgetés alatt).

A rádióállomás a május 19-ei telefonbeszélgetés alatt is sugárzott, „Nyikolaj, Zsenya, Tatjána, Iván” nevek hangzottak el, majd számok és betűk újabb sorozata. A teljes üzenet így szólt: „NZsTI 01263 BOLTANKA 4430 9529”.

Szeptember 9-én újabb kódolt adás hangzott el a rádión.

Másnap Lengyelország orosz drónokat lőtt le a légterében.

A történeteket hamarosan felkapta az orosz média is: a Russian Today az egyik októberi adásról írta azt, hogy hasonlított a kódrendszer a 2022 februári invázió előtti kódokra, vagy azokra, amit az Oresnyik rakéta kilövése előtt lehetett hallani.

A Ria Novosztyi pedig leközölte az ukrán drón okozta áramkimaradást, ezzel megteremtve az egyik ritka alkalmat, amikor elismerték egy ukrán támadás okozta károkat.

Nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország elkezdte tudatosan használni a rádióadást, és a korábban hetente/kéthetente sugárzott valós adások száma jelentősen megnőtt az időszakban. A folyamatos kapcsolódási pontok pedig megerősítették a lelkes rajongókat abban a tudatukban, hogy a rádióállomás az orosz haderő kezelésében van, és

a bediktált kódok jelentősebb katonai eseményeket előznek meg.

Mi az a „dead man’s switch?”

A "dead man’s switch", vagy magyarosan „vészleállító kapcsoló” egy olyan biztonsági mechanizmus, amely akkor lép működésbe – általában leállítva egy gépet, rendszert, vagy folyamatot – ha a kezelője valamilyen okból már nem képes tovább irányítani azt.

A „Dead hand”, vagyis a „halott kéz” ennek szinte fordítottja. Ez egy olyan automatikus indítómechanizmus, amely akkor aktiválódik, ha az eredeti működtetője már nem képes beavatkozni. Az első épp leállít, utóbbi épp elindít valamit.

Mondjuk nukleáris válaszcsapást.

Ez a lehetőség nem is olyan bizarr, mint amilyennek hangzik. A szovjet korszakban kifejlesztettek egy rendszert – a Perimeter-t (Nyugaton ennek a neve volt a „Dead hand”), amely lényege éppen az volt, hogy egy teljesen megsemmisült vagy cselekvőképtelenné vált szovjet vezetés helyett automatikusan elindítsa a megtorló nukleáris csapást.

A rendszer célja az volt, hogy az Egyesült Államok számára világossá tegye: még egy sikeres első csapás esetén sem kerülhetik el a válaszreakciót.

A Perimeter működése többlépcsős volt: speciális érzékelők figyelték a szeizmikus aktivitást, a sugárzást, a kommunikáció megszakadását és más jeleket, amelyek arra utaltak volna, hogy egy totális csapás érte a Szovjetuniót. Ha ezek a jelek hosszabb ideig fennálltak, és a felső vezetést nem lehetett elérni, a rendszer aktiválta volna az úgynevezett parancsrakétákat, amelyek a teljes szovjet rakétasiló-, tengeralattjáró- és mobil egységhálózatnak továbbították volna az indítási utasítást.

A rendszert hivatalosan 1974-ben kezdték el fejleszteni (2 évvel az UVB feltételezett üzembe állítása előtt!), majd a parancsrakéta első sikeres tesztindítására 1979-ben került sor. A Perimeter teljes automatizált megtorló mechanizmusát 1984 novemberében tesztelték sikeresen, majd 1985 januárjában hivatalosan is hadrendbe állt.

Egyes elméletek szerint az UVB-76 is a Perimeter rendszer részét képezi.

De ha ez igaz, felmerül a kérdés, hogyha megszűnne a jel, akkor az valóban nukleáris csapást szabadítana a világra?

Természetesen ez így nem igaz, - talán erre a legfőbb bizonyíték az, hogy több jelkimaradás is történt -, több okból sem.

Maga a Perimeter rendszer is hihetetlenül összetett, így több tényező együttállása szükségeltetik az aktiválásához. Így például a szeizmikus aktivitás, tehát egy földrengés sem fog nukleáris apokalipszist elszabadítani, ha a többi jel (kommunikáció, sugárzás, stb.) nem utal Oroszország elleni atomtámadásra.

Ezen kívül pedig ott van az emberi beavatkozás is, tehát a moszkvai felsővezetés, vagy haláluk esetén egy földalatti titkos bunkerben tevékenykedő katonai csoport bármikor leállíthatja az automatikus csapásmérést.

Tehát könnyedén megállapítható:

a végítélet rádióállomása valójában nem hozza el a végítéletet, ha kiesik a közvetítés.

Mi lehet valójában az UVB-76?

Valójában, a rendszer célja és használata továbbra sem tisztázott. Senki nem tudja, hogy mit csinál az állomás, bár egyre többen feltételezik, hogy az orosz haderőhöz van valami köze. Vannak, akik a földönkívüliekkel való kapcsolattartásban látják a szerepét, mások szerint a világ minden pontján rejtőzködő orosz tengeralattjárókkal, kémekkel, előőrsökkel való kapcsolattartásra szolgál.

Szóval az elméleteknek se eleje, se vége.

A legegyszerűbb magyarázat egyébként egészen kézenfekvő: a folyamatos jelsugárzás nem szolgál mást, mint a csatorna lefoglalását. Vagyis – ha Oroszországot támadás éri – akkor alakulna át parancsokat sugárzó csatornává. A folyamatos zümmögést megszakító beolvasások pedig vélhetően igazolást jelentenek arra: a kezelők folyamatosan jelen vannak és éberek.

De akkor miért került ez ennyire előtérbe? Komolyabban visszafejtve látható: a témával az orosz állami hírügynökség, a Ria Novosztyi kezdett el foglalkozni. Első cikkében leírta az új adásokat, majd csakúgy mellékesen megemlítette: Végítéletnapi állomásnak nevezik, mert a „feltételezések” szerint a Perimeter-rendszerhez van köze.

Azóta kb. heti egy alkalommal beszámolnak a rejtélyes kódokról, miközben arra utalnak: azoknak vagy Trumphoz, vagy Ukrajnához, illetve az év első felében még az iráni-izraeli konfrontációhoz lehet köze. A Russian Today (amely archívumában található cikk arról, hogy az adónak semmi köze a hadsereghez) pedig „utánajárt” és kinyomozta: „az állomás gyakran sugároz kódolt riasztásokat nagyobb események előtt”.

Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az UVB állomás megnövekedett aktivitása nem más, mint az orosz nukleáris propaganda egy újabb eszköze. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem szolgál egyfajta „orákulumként” arról, hogy valamit lépni fognak az oroszok (hiszen pont ezt akarják elhitetni), de ugyanakkor látható, hogy az orosz állami média folyamatosan a figyelem közelében tartja a „Végítéletnapi” állomással kapcsolatos eseményeket.

Megjelentek a külföldi bulvársajtóban is a különböző híresztelések, a The Sun szerint „az orosz világvége rádióállomás lesugározta rejtélyes nukleáris kódját”, a szerb Politika pedig egy hosszú cikket közölt arról, hogy az UVB-76 „félelmet keltett a NATO-tábornokok és a Pentagon szívében”.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy Oroszország az UVB-adásait, és az állomás körüli rejtélyeket és találgatásokat használja arra, hogy visszahozza a közbeszédbe a Perimeter-rendszer létezését, és egy újabb adalékot tegyen hozzá a nukleáris retorikájához.

Az UVB‑76 köré felépített misztikum így lényegében egy tudatos hatalmi üzenet: Oroszország azt akarja, hogy mindenki figyeljen és érzékelje a fenyegetést.

A „Zümmögő” valójában nem a végítélet jeladója – sokkal inkább a Kreml propaganda-fegyvere, amelynek lényege maga a bizonytalanság.

