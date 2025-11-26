  • Megjelenítés
Kiszivárgott a szigorúan titkos egyeztetés Washington és Moszkva között – Máris reagált Putyin bizalmasa, erre megy ki a játék?
Kiszivárgott a szigorúan titkos egyeztetés Washington és Moszkva között – Máris reagált Putyin bizalmasa, erre megy ki a játék?

Megszólalt Jurij Usakov, aki a Bloomberg beszámolója szerint Steve Witkoff amerikai elnöki megbízottól tanácsot kapott Trump és Putyin találkozója előtt. Usakov szerint Moszkva és Washington lassan, de tovább építik kapcsolataikat, a kiszivárogtatások pedig ezt próbálják fékezni - írja az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Jurij Usakov szerint Moszkva és Washington kapcsolatépítése szüntelen,

noha nehézkes.

Az orosz elnöki tanácsadó ezt egy orosz televíziós újságíró kérdésére árulta el. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója hozzátette: ennek a folyamatnak a részét képezi az ilyen jellegű egyeztetés, beleértve a telefonos kapcsolatfelvételt is.

Usakov a Bloomberg azon riportjára reagált, miszerint Steve Witkoff-fal folytatott beszélgetése részeként tanácsot kapott az elnöki különmegbízottól arra vonatkozóan, hogy Putyin hogyan prezentálja a békejavaslatait az amerikai elnöknek.

Az amerikai hírügynökség szerint Witkoff október 14-én arról beszélt Usakovnak, hogy a három fél egy, az Izrael és a Hamász közötti 20 ponthoz hasonló javaslatcsomagban állapodhatna meg.

Witkoff többek közt azt mondta, hogy usakov adja át Putyinnak: gratuláljon donald Trumpnak a közel-keleti alkuhoz, és nevezze az amerikai elnököt "a béke emberének".

Trump és Putyin október 16-án beszélt telefonon, egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fehér házi fogadása előtt.

Usakov állítja, az efféle kiszivárogtatások célja, hogy akadályozzák az orosz-amerikai kapcsolatok javítását.

A Reuters ma arról adott hírt: az amerikaiak múlt héten kiszivárgott 28 pontos ukrajnai béketervének több eleme egy októberben kézhez kapott orosz háttéranyagra támaszkodott.

Egy amerikai republikánus képviselő Witkoff kirúgására szólított fel az Usakovnak adott tanácsaira reagálva.

