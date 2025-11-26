Kiszivárgott a szigorúan titkos egyeztetés Washington és Moszkva között – Máris reagált Putyin bizalmasa, erre megy ki a játék?

Jurij Usakov szerint Moszkva és Washington kapcsolatépítése szüntelen,

noha nehézkes.

Az orosz elnöki tanácsadó ezt egy orosz televíziós újságíró kérdésére árulta el. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója hozzátette: ennek a folyamatnak a részét képezi az ilyen jellegű egyeztetés, beleértve a telefonos kapcsolatfelvételt is.

Usakov a Bloomberg azon riportjára reagált, miszerint Steve Witkoff-fal folytatott beszélgetése részeként tanácsot kapott az elnöki különmegbízottól arra vonatkozóan, hogy Putyin hogyan prezentálja a békejavaslatait az amerikai elnöknek.

Az amerikai hírügynökség szerint Witkoff október 14-én arról beszélt Usakovnak, hogy a három fél egy, az Izrael és a Hamász közötti 20 ponthoz hasonló javaslatcsomagban állapodhatna meg.

Witkoff többek közt azt mondta, hogy usakov adja át Putyinnak: gratuláljon donald Trumpnak a közel-keleti alkuhoz, és nevezze az amerikai elnököt "a béke emberének".

Trump és Putyin október 16-án beszélt telefonon, egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fehér házi fogadása előtt.

Usakov állítja, az efféle kiszivárogtatások célja, hogy akadályozzák az orosz-amerikai kapcsolatok javítását.

A Reuters ma arról adott hírt: az amerikaiak múlt héten kiszivárgott 28 pontos ukrajnai béketervének több eleme egy októberben kézhez kapott orosz háttéranyagra támaszkodott.

Egy amerikai republikánus képviselő Witkoff kirúgására szólított fel az Usakovnak adott tanácsaira reagálva.

