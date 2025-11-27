  • Megjelenítés
Csúfos kudarcot szenvedett a feltörekvő nagyhatalom évtizedekig fejlesztett csúcsfegyvere - Máris visszamondták a megrendelést
Csúfos kudarcot szenvedett a feltörekvő nagyhatalom évtizedekig fejlesztett csúcsfegyvere - Máris visszamondták a megrendelést

Örményország felfüggesztette a tárgyalásokat az indiai Tejas vadászgépek beszerzéséről, miután egy ilyen típusú harci gép szombaton lezuhant a Dubaji Légibemutatón. A baleset során életét vesztette a pilóta, Namansh Sial őrnagy - írta meg a Jerusalem Post.

Örményország korábban az indiai kormánnyal és a HAL repülőgépgyártóval tárgyalt 12 gép vásárlásáról, 1,2 milliárd dollár értékben. Ez lett volna a Tejas első exportüzlete. A vadászgép fejlesztése 1982-ben kezdődött, India ugyanis nemcsak a világ egyik legnagyobb fegyvervásárlója, hanem fegyverexportőre is szeretne lenni.

A Tejas-t eredetileg a több száz indiai szolgálatban álló MiG-21-es leváltására szánták, amelyek utolsó példányait idén vonták ki a szolgálatból. Az Indiai Légierő eddig mindössze 40 darabot kapott a hazai gyártású Tejasból. Most kezdődik a fejlettebb, A1 jelzésű változat gyártása, amelyből 97 darabot terveznek beszerezni.

A továbbfejlesztett verzió jelentős részben izraeli rendszereknek köszönhetően közelíti meg a nyugati vadászgépek színvonalát: izraeli AESA radarral és elektronikai hadviselési rendszerrel, valamint a Rafael által gyártott Derby radarirányítású rakétákkal szerelik fel.

Egyelőre nem tisztázott, hogy műszaki hiba vagy pilótahiba okozta a balesetet,

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Tűzvész Hongkongban: súlyos gondatlanság vezethetett a tragédiához, őrizetbe vettek három személyt

Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről

de a gép hírneve már így is csorbát szenvedett.

Ha az üzlet meghiúsul, az indiai gyártó becslések szerint több tízmillió dolláros bevételtől esik el.

Történelmi ajánlat érkezett: olyan haditechnológiát kínál fel Moszkva a feltörekvő nagyhatalomnak, amilyet még soha senki

Katasztrófa a légibemutatón: földnek csapódott a Tejas vadászgép

