Csúfos kudarcot szenvedett a feltörekvő nagyhatalom évtizedekig fejlesztett csúcsfegyvere - Máris visszamondták a megrendelést

Örményország korábban az indiai kormánnyal és a HAL repülőgépgyártóval tárgyalt 12 gép vásárlásáról, 1,2 milliárd dollár értékben. Ez lett volna a Tejas első exportüzlete. A vadászgép fejlesztése 1982-ben kezdődött, India ugyanis nemcsak a világ egyik legnagyobb fegyvervásárlója, hanem fegyverexportőre is szeretne lenni.
A Tejas-t eredetileg a több száz indiai szolgálatban álló MiG-21-es leváltására szánták, amelyek utolsó példányait idén vonták ki a szolgálatból. Az Indiai Légierő eddig mindössze 40 darabot kapott a hazai gyártású Tejasból. Most kezdődik a fejlettebb, A1 jelzésű változat gyártása, amelyből 97 darabot terveznek beszerezni.
A továbbfejlesztett verzió jelentős részben izraeli rendszereknek köszönhetően közelíti meg a nyugati vadászgépek színvonalát: izraeli AESA radarral és elektronikai hadviselési rendszerrel, valamint a Rafael által gyártott Derby radarirányítású rakétákkal szerelik fel.
Egyelőre nem tisztázott, hogy műszaki hiba vagy pilótahiba okozta a balesetet,
de a gép hírneve már így is csorbát szenvedett.
Ha az üzlet meghiúsul, az indiai gyártó becslések szerint több tízmillió dolláros bevételtől esik el.
