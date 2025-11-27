Hogy lehetnénk barátok, ha Amerika olyan költségvetést fogadott el, melyben stratégiai ellenségnek neveznek minket, ha a szövetség a GDP 5%-ára növelte a védelmi kiadásokat a korábbi 2,5%-ról? Ez mind pénz, gazdasági oka van, hogy a NATO nem lehet a barátunk”

– mondta Zsurova az orosz sajtónak.

Az ukrajnai békeszerződés-tervezetek jelenlegi formáikban az Oroszországra kivetett szankciók fokozatos feloldását és egy USA-orosz gazdasági együttműködés megindítását írják elő, Zsurova ezekre a tényezőkre nem reflektált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images