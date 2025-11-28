  • Megjelenítés
Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök

MTI
|
Portfolio
Ma találkozik Moszkvában Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök - olvasható az MTI cikkében.

Azért utazok Moszkvába, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron

- nyilatkozta a miniszerelnök a közmédiának, aki pénteken hajnalban indult Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.

A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a kormányfő a közmédiának úgy fogalmazott: a terv az, hogy nemcsak elindulunk, hanem meg is érkezünk Moszkvába, ami a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni. Ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra.

Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni

- mondta.

Ismertetése szerint magyar szempontból a tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent.

Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól - tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energiacégekre, azért voltunk Washingtonban nem olyan régen, hogy ezek alól a szankciók alól Magyarországot kivegyék.

Arra a kérdésre, hogy a béke kérdése szóba kerül-e a tárgyalásokon Putyin elnökkel, Orbán Viktor azt mondta:

aligha tudjuk elkerülni".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

