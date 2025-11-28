Ritka égi jelenség lepte meg a magyarokat: képeken a légköroptikai látványosság

A Magyarországtól délre kialakult mediterrán ciklon melegfrontjának felhőrendszere az elmúlt órákban elérte az ország keleti és délkeleti térségeit, érkezésével pedig több helyen eső, helyenként havas eső is előfordult.

A front előtt megjelenő fátyolfelhőzeten ugyanakkor a délelőtti és kora délutáni órákban feltűnő halójelenségek alakultak ki.

Az Időkép szemfüles olvasóinak beszámolói szerint naphalók és melléknapok is láthatóvá váltak, sőt összetettebb halókomplexumok is.

Ezek akkor alakulnak ki, amikor a magaslégkörben különböző alakú, megfelelően elhelyezkedő jégkristályok egyszerre vannak jelen.

A kristályok formája, rendezettsége és optikai minősége határozza meg, hogy a fény hányféle módon tud rajtuk megtörni és visszaverődni, ez pedig meghatározza, hányféle halóív és -elem rajzolódik ki egyszerre az égen

- írja az Időkép.

Melléknap Budapesten. Fotó: Cséki Gergő (Időkép)

Bár a 22 fokos haló, a melléknapok vagy a naposzlop viszonylag gyakran megfigyelhetők, a bonyolultabb formációk ritkábban bújnak elő. Ezek között előfordulhatnak felső és alsó oldalívek, a parhelikus ív, a zenitkörüli ív, valamint a Parry-ív.

Magyarországon az összetett halójelenségek többnyire akkor figyelhetők meg, amikor vastagabb cirrostratus (fátyolos) felhőzet érkezik, vagy erőteljesen beáramlik a magasszintű nedvesség. Kiváltképp a melegfrontok előtti időszak kedvez kialakulásuknak, illetve a stabil, hideg téli idő, amikor a talaj közelében zúzmarás köd képződik - olvasható az idokep.hu-n.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images