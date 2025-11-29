A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon

Chicago nemzetközi repülőterén, az Egyesült Államok egyik fontos belföldi légiközlekedési csomópontjában, szombat reggel egy időre leállították a teljes forgalmat,
valamint 500 onnan induló, illetve oda érkező járatot töröltek.
A közlekedő repülők átlagosan mintegy 4 és fél órát késnek. A hálaadás ünnepe utáni hétvégén az Egyesült Államokban milliók próbálnak hazajutni, az előzetes várakozások szerint minden idők legnagyobb utasforgalmára lehetett számítani. Csaknem 82 millió ember kelt útra, többségük autóval, de az előrejelzések 6 millió légiutasról is szóltak.
A sarkvidéki eredetű téli vihar nyomán Chicagóban várható hó meghaladhatja az eddigi novemberi kétnapi rekordot. Az ugyancsak Illinois államban fekvő Springfieldben már vészhelyzetet hirdettek a havazás miatt.
Iowa állam szinte teljes területén is jelentősebb mennyiségű hó hullott, és
vasárnapig a hótakaró meghaladja majd a 30 centimétert,
ami az autópályák forgalmát lassíthatja jelentősen. Wisconsin állam egyes részein ugyancsak akár 30 centimétert meghaladó hó hullhat a korai téli viharban.
A vihar az Egyesült Államok további középső államaiban is komoly hóval jár, így Missouri, Nebraska, Dél-Dakota, Indiana és Ohio államok egyes részein.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Azt állítják, váratlanul ballisztikus rakétát lőtt ki a Közel-Kelet renegát hatalma – De van egy csavar a történetben
Hirtelen kipattant a katonai feszültség?
Egyetlen lépéssel durván kiverte a biztosítékot Donald Trump: ordító önellentmondásba keveredett az elnök?
Megesett a szíve a drogcsempészekkel összejátszó exelnökön?
Kitörés előtt az olcsó részvény, amit most hetedáron megvehetsz!
Érdemes lesz figyelni a következő napokban!
Súlyos drónincidens Európában: egy egész ország légterét le kellett zárni – Sejtik, ki a tettes
Két drón is megsértette a légteret.
A világ puskaporos hordójába látogat XIV. Leó pápa – Azonnal határozott üzenetet kapott az iszlamista fegyveresektől
Bejrútban is misézni fog közel-keleti útján.
Megdöbbentő képsorok: elszabadult az erőszak Európa vezető hatalmában, tízezrek tiltakoztak
Az Alternatíva Németországnak (AfD) tartott kongresszust.
Egész egyszerűen elfogytak a forint versenytársai – Két és fél éve nem csinált ilyet a magyar deviza
Nem tud hibázni a forint idén.
Mutatunk három kisebb részvényt, ami a háttérben nagyot nyerhet a mesterséges intelligencián
Ha már a sztárpapírokat inkább kerülnéd.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.