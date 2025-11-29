  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: Amerika lezárja Venezuela légterét - Innentől bármikor indulhat a támadás
Bejelentette Donald Trump: Amerika lezárja Venezuela légterét - Innentől bármikor indulhat a támadás

Rövid bejelentést tett Donald Trump amerikai elnök Truth Social-ön: az USA lezárja Venezuela légterét, jó eséllyel ezzel kezdődnek a katonai csapások a latin-amerikai ország ellen.

Minden légitársaságnak, pilótának, drogkereskedőnek és embercsempésznek üzenem, hogy tekintsék a VENEZUELA KÖRÜLI LÉGTERET TELJESEN LEZÁRNAK. Köszönöm a figyelmet az üggyel kapcsolatosan! DONALD J. TRUMP ELNÖK"

- írta ki közösségi oldalán az amerikai vezető.

Trump tegnap délután lényegében bejelentette, hogy szárazföldi csapásokat indít Venezuela ellen, erről itt írtunk:

Arról, hogy az USA várhatóan mit támad majd a latin-amerikai országon belül és hogy vezethet-e ez nyílt háborúhoz, itt írtunk:

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

