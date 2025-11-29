Egyetlen lépéssel durván kiverte a biztosítékot Donald Trump: ordító önellentmondásba keveredett az elnök?

GRATULÁLOK JUAN ORLANDO HERNANDEZNEK A HAMAROSAN ÉRKEZŐ KEGYELMÉHEZ. [...] TEGYÜNK HONDURAST ÚJRA NAGGYÁ

- írta az amerikai elnök a Truth Socialön. A 2014 és 2022 közötti hondurasi exelnök ügyvédje elmondta: ő maga is akkor értesült a kegyelemről, amikor Hernández felesége sírva felhívta Trump posztja láttán. Hernández fellebbezését a december 8-i héten tárgyalták volna.

A Fehér Ház nem reagált a New York Times megkeresésére.

A lap szerint a hír sokkolta a hondurasiakat és azokat az amerikai hatóságokat, amelyek éveken át építették a Hernández elleni pert, és elérték a volt elnök elítélését 2024-ben. Az ügyészek szerint Hernández kampányadomány gyanánt dollármilliós nagyságrendben fogadott el kenőpénzt többek közt Joaquín "El Chapo" Guzmántól, a mexikói Sinaloa kartell hírhedt vezetőjétől, és

Honduras gyakorlatilag narkóállamként működött a regnálása alatt.

Az ügyben eljáró bíró, P. Kevin Castel "hataloméhes, kétszínű politikusként" írta le Hernándezt, aki drogcsempészet elleni harcosként festette le magát, miközben valójában partneri hálózatot szőtt a kábítószer-kereskedőkkel.

A büntetőeljárás Trump első ciklusa idején indult, majd Joe Biden elnöksége idején zárult le.

Egy manhattani szövetségi bíróság végül 45 év börtönre ítélte Hernándezt, aki végig tagadta bűnösségét.

Merrick B. Garland igazságügyi miniszter akkoriban azt mondta:

Honduras elnökeként Juan Orlando Hernández visszaélt a hatalmával, hogy támogassa a világ egyik legnagyobb és legerőszakosabb kábítószer-kereskedelmi összeesküvését, és Honduras, valamint az Egyesült Államok népei viselték ennek következményeit.

Amióta Trump másodjára hivatalba lépett idén, Hernández családja megpróbálta úgy beállítani az elítélését, mint a Biden-kormányzat politikai üldöztetését – noha a vádeljárás a Trump-adminisztráció alatt kezdődött. Az ügyet olyan szereplők is felkarolták, mint Roger Stone Trump-szövetséges politikai stratéga, aki azt állította, hogy a kormányzati összeesküvés áldozatává vált Hernándezt "csapdába csalták".

A New York Times szerint egy, a nyomozásban részt vevő szövetségi droghatósági ügynök "őrültségnek" nevezte a kegyelmet. Mike Vigil, a DEA nemzetközi műveleteinek korábbi vezetője szintén elhűlt a hír hallatán:

ez a lépés egyszerűen katasztrofális lenne, és megsemmisítené az USA hitelességét a nemzetközi közösség szemében.

Az elítélt kábítószerkereskedő exelnöknek nyújtott kegyelem ugyanakkor látszólag szembemegy a Trump-adminisztráció állítólagos drogcsempészeket célzó katonai akciósorozatának a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon - áll a lap cikkében. Szeptember óta Washington több mint 80 embert ölt meg a csapásokban, és Venezuela diktatórikus baloldali elnökét, Nicolás Madurót egy kiterjedt drogcsempész-hálózat vezetésével vádolta meg.

Todd Robinson, a Biden-féle külügyminisztérium korábbi nemzetközi kábítószer-ellenes és bűnügyi ügyekért felelős helyettes államtitkára azt írta:

A Karib-tengeren "állítólagos" droghajókat robbantunk fel, miközben az USA-ban ténylegesen elítélt drogcsempészeknek adunk kegyelmet. Valaki segítsen ezt megmagyarázni.

Trump a mai nap folyamán ehhez kapcsolódóan bejelentette: az Egyesült Államok lezártnak tekinti Venezuela légterét, ami akár egy hamarosan bekövetkező katonai akciót jelezhet előre a latin-amerikai ország területén.

Az amerikai elnök egyébként a vasárnapi hondurasi választásokon is megtette a tétjeit:

nyíltan beállt a konzervatív Nemzeti Párt jelöltje, Nasry "Tito" Asfura mögé, aki Hernández párttársa. Trump a héten azt írta:

Tito és én együtt tudunk dolgozni azon, hogy harcoljunk a narkokommunisták ellen, és megadjunk minden szükséges segítséget Honduras népének.

A közép-amerikai Hondurast jelenleg a baloldali Libre párt vezeti, amelyet Manuel Zelaya volt elnök alapított, miután 2009-ben puccsal eltávolították. Jelenleg Zelaya felesége, Xiomara Castro a hivatalban lévő elnök, noha az ő családját sem kerülték el a drogbandákkal kapcsolatos vádak. Trump egyik friss bejegyzésében "kommunistának" nevezte az elnöki famíliát.

A Libre párt Rixi Moncada védelmi minisztert jelölte az elnöki posztra a vasárnapi választáson, amely végkimenetelére kérdés, milyen hatással lesznek Trump ellentmondásos lépései.

Címlapkép forrása: MTI