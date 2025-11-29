Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Kiszivárgott: Donald Trump állítólag kész teljesíteni Putyin egyik leginkább hajmeresztő követelését
Steven Witkoff amerikai különleges küldött és Jared Kushner, Donald Trump veje állítólag megígérték Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az ukrajnai háború lezárásért cserébe hivatalosan is elismerik a Krímet és Donyeck, Luhanszk megyét, mint az Oroszországi Föderáció területe – írta meg a Telegraph.
Kiderült: szembefordult Putyin háborújával a Kreml egyik legfontosabb embere, évtizedes bizalmasi viszony szakadt meg
Az Ukrajna elleni háborút kritizáló levelet írt Vlagyimir Putyin elnöknek Dmitrij Kozak, az orosz elnök egyik legfontosabb és legbefolyásosabb háttérembere, mielőtt lemondott idén szeptemberben – írta meg több orosz ellenzéki lap.
Bejelentette Zelenszkij: hamarosan kész a békeszerződés, karnyújtásnyira a háború lezárása
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó vezetésével, a háborút lezárni hivatott békeszerződés hamarosan elkészül – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az Ukrajnát ért éjszakai orosz támadás miatt 600 ezren maradtak áram nélkül
A Kijev és öt ukrán régió energiainfrastruktúrája elleni nagyszabású éjszakai orosz rakéta- és dróntámadás következtében több mint 600 ezren maradtak áram nélkül az országban szombaton - közölték a hatóságok.
Bejelentették, hogy azonnal hozzáláttak a károk elhárításához, hogy mielőbb helyreálljon az áramszolgáltatás, de a károk nagysága miatt szombaton az ország egész területén korlátozzák az áramszolgáltatást meghatározott ütemterv szerint. Az energiaügyi minisztérium szombat reggel arról számolt be, hogy az energiatermelő létesítmények elleni éjszakai orosz támadás következtében 500 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az ukrán fővárosban, 100 ezer a Kijevi megyében és közel 8 ezer a Harkivi megyében. Az Ukrenergo nemzeti energetikai vállalat szombati közleménye szerint két hónapon belül a mostani volt a hetedik nagyszabású rakéta- és dróntámadás az ukrán energetikai infrastruktúra létesítmények ellen. (MTI)
Orbán Viktor: Ukrajna legyen pufferország, elkerülhetetlen a területvesztés
Orbán Viktor a Welt am Sonntagnak adott interjút, a magyar miniszterelnök szerint a háború menetét tekintve a helyzet egyre inkább Oroszországnak kedvez, ezért Orbán elkerülhetetlennek tartja, hogy Ukrajna területeket adjon át Moszkvának, és a jövőben ismét pufferállamként működjön a NATO és Oroszország között.
5227 ember érkezett Ukrajnából pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 5227 ember lépett be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Drón- és rakétatámadás Kijevben
November 29 éjjel az orosz erők nagyszabású drón- és rakétatámadást indítottak Kijev ellen, amely több kerületben lakóépületeket rongált meg.
A támadásban egy férfi meghalt és tizenöt ember megsérült, köztük egy gyerek is.
A főváros nyugati része áram nélkül maradt. A városvezetők beszámolói szerint Solomjanszk, Sevcsenkivszk, Darnyickij, Holoszijevszk és Szvjatosin kerületekben több helyszínen csapódtak be a rakéta és dróndarabok amelyek többemeletes és családi házakban okoztak károkat.
Több épületben tűz ütött ki, amelyet a tűzoltók eloltottak. Több autó is megrongálódott. A sérültek száma az éjszaka folyamán folyamatosan emelkedett. Nyolc embert kórházba kellett szállítani.
A támadás több mint nyolc órán át tartott, és a reggeli órákban is újabb robbanások rázták meg a várost. A hatóságok arra kérték a lakosokat hogy a légiriadó végéig maradjanak az óvóhelyeken. (Ukrajinszka Pravda)
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Kiderült: szembefordult Putyin háborújával a Kreml egyik legfontosabb embere, évtizedes bizalmasi viszony szakadt meg
Az 1990-es évek óta dolgozott együtt Putyinnal Dmitrij Kozak.
Bejelentette Zelenszkij: hamarosan kész a békeszerződés, karnyújtásnyira a háború lezárása
Különleges delegáció tárgyal már a béketervezet véglegesítéséről.
Egészen elképesztő kutatás érkezett: kiderült, mennyit költünk életünk során kávéra
Brutális számok röpködnek.
Rettegve várja Németország a karácsonyt – Megrázó tragédia árnyékolja be az idei ünnepet
Végleg bezárhatják a boltot az adventi vásárok?
Orbán Viktor: Ukrajna legyen pufferország, elkerülhetetlen a területvesztés
Ezek a béke feltételei.
Botrány az USA-ban - Donald Trump tömegesen semmisítené meg Joe Biden döntéseit
Az elnök szerint a korábbi rendeletek érvénytelenek.
Elcsúszott a gyógyszerkassza, beavatkozik a kormány
Milliárdok mozdultak meg a költségvetésben.
Súlyos magyarországi szabálytalanságok és bizottsági hibák miatt vár fellépést az Európai Számvevőszék
Az uniós auditorok szerint nagy veszélyben vannak az EU-pénzek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.