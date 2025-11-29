Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

November 29 éjjel az orosz erők nagyszabású drón- és rakétatámadást indítottak Kijev ellen, amely több kerületben lakóépületeket rongált meg.

A támadásban egy férfi meghalt és tizenöt ember megsérült, köztük egy gyerek is.

A főváros nyugati része áram nélkül maradt. A városvezetők beszámolói szerint Solomjanszk, Sevcsenkivszk, Darnyickij, Holoszijevszk és Szvjatosin kerületekben több helyszínen csapódtak be a rakéta és dróndarabok amelyek többemeletes és családi házakban okoztak károkat.

Több épületben tűz ütött ki, amelyet a tűzoltók eloltottak. Több autó is megrongálódott. A sérültek száma az éjszaka folyamán folyamatosan emelkedett. Nyolc embert kórházba kellett szállítani.

A támadás több mint nyolc órán át tartott, és a reggeli órákban is újabb robbanások rázták meg a várost. A hatóságok arra kérték a lakosokat hogy a légiriadó végéig maradjanak az óvóhelyeken. (Ukrajinszka Pravda)

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images