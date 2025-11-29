  • Megjelenítés
Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton
Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

November 29 éjjel drónok és rakéták csapódtak be több kijevi kerületben, amelyek súlyos károkat okoztak és emberéletet követeltek, miközben a város nyugati része áram nélkül maradt. A nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek majd a Fehér Házzal. A fronton ukrán térképek szerint is gyakorlatilag teljesen elesett Pokrovszk, Mirnohradot pedig majdnem teljesen bekerítették a támadók. Huljajpolénél (Zaporizzsja) viszont megálltak az oroszok a város szélén többnapos előrenyomulás után. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Az Ukrajnát ért éjszakai orosz támadás miatt 600 ezren maradtak áram nélkül

A Kijev és öt ukrán régió energiainfrastruktúrája elleni nagyszabású éjszakai orosz rakéta- és dróntámadás következtében több mint 600 ezren maradtak áram nélkül az országban szombaton - közölték a hatóságok.

Bejelentették, hogy azonnal hozzáláttak a károk elhárításához, hogy mielőbb helyreálljon az áramszolgáltatás, de a károk nagysága miatt szombaton az ország egész területén korlátozzák az áramszolgáltatást meghatározott ütemterv szerint. Az energiaügyi minisztérium szombat reggel arról számolt be, hogy az energiatermelő létesítmények elleni éjszakai orosz támadás következtében 500 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az ukrán fővárosban, 100 ezer a Kijevi megyében és közel 8 ezer a Harkivi megyében. Az Ukrenergo nemzeti energetikai vállalat szombati közleménye szerint két hónapon belül a mostani volt a hetedik nagyszabású rakéta- és dróntámadás az ukrán energetikai infrastruktúra létesítmények ellen. (MTI)

5227 ember érkezett Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 5227 ember lépett be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Drón- és rakétatámadás Kijevben

November 29 éjjel az orosz erők nagyszabású drón- és rakétatámadást indítottak Kijev ellen, amely több kerületben lakóépületeket rongált meg.

A támadásban egy férfi meghalt és tizenöt ember megsérült, köztük egy gyerek is.

A főváros nyugati része áram nélkül maradt. A városvezetők beszámolói szerint Solomjanszk, Sevcsenkivszk, Darnyickij, Holoszijevszk és Szvjatosin kerületekben több helyszínen csapódtak be a rakéta és dróndarabok amelyek többemeletes és családi házakban okoztak károkat.

Több épületben tűz ütött ki, amelyet a tűzoltók eloltottak. Több autó is megrongálódott. A sérültek száma az éjszaka folyamán folyamatosan emelkedett. Nyolc embert kórházba kellett szállítani.

A támadás több mint nyolc órán át tartott, és a reggeli órákban is újabb robbanások rázták meg a várost. A hatóságok arra kérték a lakosokat hogy a légiriadó végéig maradjanak az óvóhelyeken. (Ukrajinszka Pravda)

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

