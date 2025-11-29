  • Megjelenítés
Kiszivárgott: Donald Trump állítólag kész teljesíteni Putyin egyik leginkább hajmeresztő követelését
Globál

Kiszivárgott: Donald Trump állítólag kész teljesíteni Putyin egyik leginkább hajmeresztő követelését

Portfolio
Steven Witkoff amerikai különleges küldött és Jared Kushner, Donald Trump veje állítólag megígérték Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az ukrajnai háború lezárásért cserébe hivatalosan is elismerik a Krímet és Donyeck, Luhanszk megyét, mint az Oroszországi Föderáció területe – írta meg a Telegraph.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön beszélt arról, hogy szeretné, ha a Donbasz és a Krím hivatalosan, a nemzetközi jogban is Oroszország részévé válna, miután a területeket „annektálták” 2022-ben és 2014-ben, ezt a „különleges művelet” egyik legfontosabb céljaként említette.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul bedobott Putyin egy elképesztő követelést: most aztán borulnak a béketárgyalások?

Ukrajna másnap nyíltan és határozottan kijelentette: soha nem fognak hivatalosan lemondani Donyeck, Luhanszk és Krím megyékről.

Kapcsolódó cikkünk

Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”

A Telegraph arról értesült: az USA különleges küldöttsége, élen Steven Witkoff főtárgyalóval és a gázai tűzszünetben is fontos szerepet játszó Jared Kushnerrel megígérte Oroszországnak, hogy

ha békét kötnek Ukrajnával, az USA hivatalosan is elismeri Luhanszk, Donyeck és Krím megyéket, mint az Oroszországi Föderáció része.

Még több Globál

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Bejelentette Donald Trump: Amerika lezárja Venezuela légterét - Innentől bármikor indulhat a támadás

Katonai puccs rázta meg a drogbárók uralta államot – Lehet, hogy csak egy trükkös színjátékot látunk?

A lap többször is utal rá, hogy a diplomaták lényegében Trump elnök és a Fehér Ház hivatalos álláspontját képviselik, Ukrajna európai szövetségesei pedig markánsan ellenzik az ötletet.

A múlt héten nyilvánosságra került 28 pontos béketervezenek ez nem volt még része:

Kapcsolódó cikkünk

Úgy néz ki, megjelent a teljes orosz-ukrán béketerv: itt van a 28 pont lényege

Ha az USA elismerné a Krím és a Donbasz fölötti orosz fennhatóságot, vélhetően rövid időn belül más országok is hasonlóan tennének, kezdve Oroszország szövetségeseivel, majd egyéb államokkal, melyek jó pontokat akarnak szerezni Moszkvánál.

A meghódított területek hivatalos átadása Oroszországnak lényegében azt üzeni: kellően kitartó háborúzással el lehet érni, hogy a Nyugat egysége megtörjön, ismét lehet más országok kárára expanzív, területszerző háborúkat folytatni, melyre csak elvétve volt példa a második világháború óta.

Az orosz területszerzés elismerése tehát rövid távon békét, hosszabb távon valószínűleg háborúk sorozatát hozza majd.

Kapcsolódó cikkünk

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
Még a tervezők is megrémültek attól a rendszertől, amit létrehoztak - Mi az a "Halott Kéz", amellyel Oroszország egyre gyakrabban fenyegeti az Egyesült Államokat?
Orbán Viktor megszólalt a moszkvai tárgyalásáról: Új helyzet van
Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility