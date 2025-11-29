Kiszivárgott: Donald Trump állítólag kész teljesíteni Putyin egyik leginkább hajmeresztő követelését

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön beszélt arról, hogy szeretné, ha a Donbasz és a Krím hivatalosan, a nemzetközi jogban is Oroszország részévé válna, miután a területeket „annektálták” 2022-ben és 2014-ben, ezt a „különleges művelet” egyik legfontosabb céljaként említette.

Ukrajna másnap nyíltan és határozottan kijelentette: soha nem fognak hivatalosan lemondani Donyeck, Luhanszk és Krím megyékről.

A Telegraph arról értesült: az USA különleges küldöttsége, élen Steven Witkoff főtárgyalóval és a gázai tűzszünetben is fontos szerepet játszó Jared Kushnerrel megígérte Oroszországnak, hogy

ha békét kötnek Ukrajnával, az USA hivatalosan is elismeri Luhanszk, Donyeck és Krím megyéket, mint az Oroszországi Föderáció része.

A lap többször is utal rá, hogy a diplomaták lényegében Trump elnök és a Fehér Ház hivatalos álláspontját képviselik, Ukrajna európai szövetségesei pedig markánsan ellenzik az ötletet.

A múlt héten nyilvánosságra került 28 pontos béketervezenek ez nem volt még része:

Ha az USA elismerné a Krím és a Donbasz fölötti orosz fennhatóságot, vélhetően rövid időn belül más országok is hasonlóan tennének, kezdve Oroszország szövetségeseivel, majd egyéb államokkal, melyek jó pontokat akarnak szerezni Moszkvánál.



A meghódított területek hivatalos átadása Oroszországnak lényegében azt üzeni: kellően kitartó háborúzással el lehet érni, hogy a Nyugat egysége megtörjön, ismét lehet más országok kárára expanzív, területszerző háborúkat folytatni, melyre csak elvétve volt példa a második világháború óta.



Az orosz területszerzés elismerése tehát rövid távon békét, hosszabb távon valószínűleg háborúk sorozatát hozza majd.

Címlapkép forrása: Steffen Kugler /BPA via Getty Images