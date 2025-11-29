Legyőzték a legendás Gripen vadászgépet: egyértelmű fölényt szerzett a rivális repülő

Az összehasonlítás még 2021-ben készült, de csak most szivárogtatta ki a kanadai CBC. A módszertan nem ismert pontosan, a kanadai médiaportál csak egy táblázatot rakott ki, melyben a védelmi minisztérium azt veti össze, mennyire felel meg a két gép az ország, illetve Észak-Amerika védelmi követelményeinek.
Az összehasonlításban egész pontosan az F-35A Lightning II vadászbombázó és a SAAB JAS 39 Gripen E szerepel: előbbi egy amerikai ötödik generációs vadászgép, utóbbi pedig a svéd gyártó negyedik generációs vadászgépének modernebb változata.
Mivel az előbbi egy technológiailag korszerűbb, egy generációval modernebb gép, aligha meglepetés bárkinek, hogy jobb eredményeket ért el a tesztek során, inkább az érdekes ebben a jelentésben, hogy a kanadaiak szerint olyan szinten fölényes az F-35-ös teljesítménye, hogy a Gripen beszerzését még csak mérlegelni sem érdemes ezzel szemben.
A táblázatban az olvasható például, hogy az F-35-ös „küldetés-végrehajtási teljesítménye” 30,513-as értéket ért el, a Gripen ezzel szemben csak 6,942 pontot szerzett. Azt nem konkretizálják, ez pontosan mit jelent, milyen „küldetéseket” hajtottak végre a gépekkel, tesztelték-e őket mondjuk közös repülési gyakorlatokon. Hasonló a kontraszt a „fejleszthetőség” tekintetében is – ez valószínűleg a vadászgépek évtizedeken átnyúló életciklusára utal, vagyis azt fejtegeti, mennyire tudja majd a gép különféle fejlesztések mellett tartani a technológia fejlődésének színvonalát.
Kisebb fölénnyel nyer az F-35-ös a „technikai kritériumok” és a „képesség-átadás” tekintetében, a mezőny majdnem kiegyenlített a „fenntarthatóság” mezőben, ahol 5,44 vs. 5,21-gyel nyer „csak” az amerikai vadászbombázó. Az első kifejezés vélhetően a műszaki felszereltség, pl. radar, avionika színvonalát, utóbbi valószínűleg a fegyverzetet, az utolsó pedig az eszköz- és képesítés-utánpótlás megszervezését jelenti.
A SAAB Gripenek beszerzését azért mérlegelte, mérlegeli Kanada, mivel a Donald Trump elnökkel ápolt kiszámíthatatlan viszony miatt jelentősen romlott a kapcsolat Ottawa és Washington közt. Mindemellett a Gripen lényegesen olcsóbb is, mint az amerikai F-35-ös. A védelmi minisztérium igényei azonban egyértelmúen az amerikai ötödik generációs vadászbombázó beszerzése felé mutatnak.
A SAAB Gripen vadászgépét a Magyar Honvédség is használja: itthon a JAS 39 Gripen C/D variánsa van hadrendben.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
