Megdöbbentő képsorok: elszabadult az erőszak Európa vezető hatalmában, tízezrek tiltakoztak
Megdöbbentő képsorok: elszabadult az erőszak Európa vezető hatalmában, tízezrek tiltakoztak

MTI
|
Portfolio
Erőszakba torkolló tüntetés zavarta meg az Alternatíva Németországnak (AfD) párt új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát szombaton a közép-németországi Giessen városban. A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, aminek következtében többen kisebb sérüléseket szenvedek.

A hatóságok közlése szerint a tüntetők a mintegy 90 ezer lélekszámú városban több helyszínen is összetűztek a rendőrökkel. Utóbbiak a köveket dobáló tüntetők ellen paprikasprayt használtak,

egy másik helyszínen pedig vízágyút vetettek be a mintegy kétezer tüntetővel szemben,

aki elzárta a kongresszushoz vezető utat, és felszólítás ellenére sem távozott.

A helyi kórház szóvivőjének tájékoztatása szerint főleg kéz- és lábsérüléssel hozzájuk érkezőket láttak el, akik ezt követően el is hagyhatták az egészségügyi intézményt. A rendőrség közlése szerint legkevesebb 15 munkatársuk is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Julian Schmidt, az AfD szövetségi parlamenti képviselője a dpa hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy mintegy 20 tüntető támadta meg, és könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a kongresszusi csarnok közelében leparkolt az autójával.

A rendőrség szerint egy másik AfD-képviselőt is megtámadtak a Giessen melletti Heuchelheim településén, és a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.

A tüntetést szervező német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) adatai szerint több mint 20 ezer tüntető demonstrált a városban.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár élesen bírálta a giesseni erőszakot.

Ma este a televízióban olyan képeket fognak látni Giessenből, amelyek egyáltalán nem vidámak, összecsapást a szélsőbal és a szélsőjobb között

- mondta Merz a szász-anhalti CDU tartományi pártkongresszusán Magdeburgban.

Azt akarom, hogy mutassuk meg a politikai centrumban: képesek vagyunk megoldani a problémákat

- hangsúlyozta Merz.

Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter pedig a szászországi CDU lipcsei pártkongresszusán tartott beszédében ítélte el a történteket. Mint mondta, a tüntetés alapvető jog, de

nincs olyan alapvető jog, amely igazolná, hogy erőszakkal lépjenek fel biztonsági erőink ellen.

Az AfD rendezvénye csak több mint kétórás késéssel tudott elkezdődni, mert a tüntetők akadályozták, hogy a mintegy ezer főnyi résztvevő megközelítse a giesseni kongresszusi központot.

Alice Weidel és Tino Chrupall, az AfD vezetői, valamint az új ifjúsági szervezet kijelölt vezetője, Jean-Pascal Holm sem tudott időben megérkezni a kongresszus helyszínére.

Ami kint zajlik, kedves baloldaliak, kedves szélsőségesek - nézzetek magatokra -, az mélyen antidemokratikus

- jelentette ki Weidel a rendezvényen.

Az új ifjúsági szervezet elődjét, az Ifjú Alternatívát (JA), amely autonómiát élvezett, és viszonylag laza szálakkal kötődött az AfD-hez, március végén feloszlatták, miután a párt úgy döntött, hogy megszakítja vele a kapcsolatát. A német alkotmányvédelmi hivatal 2023-ban antidemokratikus törekvésekre utaló bizonyítékokra hivatkozva

szélsőjobboldali szervezetnek minősítette a JA-t,

ami ellen a az AfD és a JA is panaszt tett.

Az AfD szorosabban akarja felügyelni új ifjúsági szervezetet, amely a szombati kongresszuson a Generation Deutschland (GD) nevet kapta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Boris Roessler

