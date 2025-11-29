Megdöbbentő képsorok: elszabadult az erőszak Európa vezető hatalmában, tízezrek tiltakoztak

Erőszakba torkolló tüntetés zavarta meg az Alternatíva Németországnak (AfD) párt új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát szombaton a közép-németországi Giessen városban. A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, aminek következtében többen kisebb sérüléseket szenvedek.

A hatóságok közlése szerint a tüntetők a mintegy 90 ezer lélekszámú városban több helyszínen is összetűztek a rendőrökkel. Utóbbiak a köveket dobáló tüntetők ellen paprikasprayt használtak,

egy másik helyszínen pedig vízágyút vetettek be a mintegy kétezer tüntetővel szemben,

aki elzárta a kongresszushoz vezető utat, és felszólítás ellenére sem távozott.

A helyi kórház szóvivőjének tájékoztatása szerint főleg kéz- és lábsérüléssel hozzájuk érkezőket láttak el, akik ezt követően el is hagyhatták az egészségügyi intézményt. A rendőrség közlése szerint legkevesebb 15 munkatársuk is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Julian Schmidt, az AfD szövetségi parlamenti képviselője a dpa hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy mintegy 20 tüntető támadta meg, és könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a kongresszusi csarnok közelében leparkolt az autójával.

Hierwird in Gießen der AfD-Abgeordnete Julian Schmidt attackiert, der als Zeitsoldat in Afghanistan war, Wirtschaft studierte, und als dreifacher Vater heute im Bundestag sitzt: die Vermummten sind die Guten? pic.twitter.com/c6ITFtmHPL https://t.co/c6ITFtmHPL — alexander moehnle (@AMoehnle) November 29, 2025

A rendőrség szerint egy másik AfD-képviselőt is megtámadtak a Giessen melletti Heuchelheim településén, és a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.

A tüntetést szervező német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) adatai szerint több mint 20 ezer tüntető demonstrált a városban.

Ziemlich rabiates Einsteigen einer Berliner Hundertschaft beim Räumen der Blockade auf der Bundesstraße. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es dahinter den Abhang hinunter geht. #Gießen #gi2911 #2911Gi pic.twitter.com/2YlsGUVPoG https://twitter.com/hashtag/Gie%C3%9Fen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — julius geiler (@glr_berlin) November 29, 2025

Das ist massive Polizeigewalt in Gießen. Gerade die Anfangsszene zeigt sehr deutlich wer der Aggressor ist. Und der singende Demozug ist es nicht. Mir kann auch keiner erzählen, dass das das mildeste Mittel wäre. Ich war in genug Demos in meinem Leben in der ersten Reihe dabei… pic.twitter.com/xdF43Xgx6E https://t.co/xdF43Xgx6E — M.T.Mask (@m_t_mask) November 29, 2025

Das ist massive Polizeigewalt in Gießen. Gerade die Anfangsszene zeigt sehr deutlich wer der Aggressor ist. Und der singende Demozug ist es nicht. Mir kann auch keiner erzählen, dass das das mildeste Mittel wäre. Ich war in genug Demos in meinem Leben in der ersten Reihe dabei… pic.twitter.com/xdF43Xgx6E https://t.co/xdF43Xgx6E November 29, 2025

Friedrich Merz német szövetségi kancellár élesen bírálta a giesseni erőszakot.

Ma este a televízióban olyan képeket fognak látni Giessenből, amelyek egyáltalán nem vidámak, összecsapást a szélsőbal és a szélsőjobb között

- mondta Merz a szász-anhalti CDU tartományi pártkongresszusán Magdeburgban.

Azt akarom, hogy mutassuk meg a politikai centrumban: képesek vagyunk megoldani a problémákat

- hangsúlyozta Merz.

Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter pedig a szászországi CDU lipcsei pártkongresszusán tartott beszédében ítélte el a történteket. Mint mondta, a tüntetés alapvető jog, de

nincs olyan alapvető jog, amely igazolná, hogy erőszakkal lépjenek fel biztonsági erőink ellen.

Az AfD rendezvénye csak több mint kétórás késéssel tudott elkezdődni, mert a tüntetők akadályozták, hogy a mintegy ezer főnyi résztvevő megközelítse a giesseni kongresszusi központot.

Alice Weidel és Tino Chrupall, az AfD vezetői, valamint az új ifjúsági szervezet kijelölt vezetője, Jean-Pascal Holm sem tudott időben megérkezni a kongresszus helyszínére.

Ami kint zajlik, kedves baloldaliak, kedves szélsőségesek - nézzetek magatokra -, az mélyen antidemokratikus

- jelentette ki Weidel a rendezvényen.

Az új ifjúsági szervezet elődjét, az Ifjú Alternatívát (JA), amely autonómiát élvezett, és viszonylag laza szálakkal kötődött az AfD-hez, március végén feloszlatták, miután a párt úgy döntött, hogy megszakítja vele a kapcsolatát. A német alkotmányvédelmi hivatal 2023-ban antidemokratikus törekvésekre utaló bizonyítékokra hivatkozva

szélsőjobboldali szervezetnek minősítette a JA-t,

ami ellen a az AfD és a JA is panaszt tett.

Az AfD szorosabban akarja felügyelni új ifjúsági szervezetet, amely a szombati kongresszuson a Generation Deutschland (GD) nevet kapta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Boris Roessler