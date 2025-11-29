Rettegve várja Németország a karácsonyt – Megrázó tragédia árnyékolja be az idei ünnepet

Komoly biztonsági intézkedések mellett rendezik meg idén a karácsonyi vásárokat Németországban, miután tavaly decemberben a magdeburgi vásárt érte gázolásos terrortámadás, amelyben hat ember vesztette életét. A költségek emiatt nagyon magasra szöktek, amiket a szervezőknek és az önkormányzatoknak kell állniuk. A települési szövetségek nagyobb hozzájárulást várnának el a tartományoktól és az államtól, és arra figyelmeztetnek, hogy egyre több adventi vásár zárhat be végleg.

Már kétszer is ért gázolásos terrortámadás német karácsonyi vásárt

Tavaly december 20-án tragikus esemény történt Németországban: egy 50 éves szaúdi állampolgár, Taleb Al-Abdulmohsen egy városi terepjáróval belehajtott a hatalmas tömegbe a Magdeburg városában megrendezett karácsonyi vásáron. Több mint 300 ember megsebesült, öt ember rögtön meghalt, egy további áldozat később a kórházban vesztette életét. Az elkövető – aki nem iszlamista, hanem iszlámellenes arab volt – tárgyalása nemrég kezdődött meg.

Nem ez volt az első eset Németországban, mikor halálos merénylet történt egy adventi vásáron. Majdnem napra pontosan nyolc évvel korábban, 2016. december 19-én egy berlini vásárba hajtott be egy tunéziai állampolgár egy lopott kamionnal. A merényletnek összesen 12 halálos áldozata volt, köztük a teherautó eredeti vezetője, akit az iszlamista tettes megölt. Öt évvel később egy sebesült belehalt a merénylet során szerzett sérüléseibe, így a halálos áldozatok száma 13-ra nőtt.

Bár nem karácsonyi vásárokon, de más tömegbe gázolásos merényletek több helyen is történtek akkoriban Európában. Fél évvel a berlini terrortámadás előtt Nizzában ugyancsak kamionnal hajtott a tömegbe a francia nemzeti ünnepen, július 14-én egy tunéziai állampolgár, összesen 86 ember halálát okozva. 2017. augusztus 17-én pedig a híres barcelonai sétálóutcán, a La Ramblán követett el merényletet egy furgonnal egy iszlamista, 13 embert megölve. Az egymást követő tömeges gázolások miatt szerte Európában megerősítették a népes sétálóutcák védelmét különböző rögzített és mozdítható akadályokkal. Ám tökéletes védelem sajnos nincs, ahogy ezt a tavalyi magdeburgi merénylet is mutatta.

Színes betontömbök védik a magdeburgi karácsonyi vásár területét 2025. november 20-án. MTI/EPA/Filip Singer

Komolyabb biztonsági intézkedések, egekbe szökő kiadások

A magdeburgi karácsonyi vásár november 20-án ismét megnyílt Szász-Anhalt tartomány fővárosában, a tavalyinál sokkal komolyabb biztonsági intézkedések mellett. Új akadályokat telepítettek a karácsonyi vásár köré, a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket napközben kitiltották a belvárosból, és a többi autó számára is 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a vásár környékén.

A jelentősebb karácsonyi vásárok száma Németország-szerte eléri a 3250-et, de a kisebb vásárokkal együtt ennek akár a kétszerese lehet a teljes szám. A német zenei előadók szövetségéhez mintegy 7000 bejelentés érkezett az adventi vásárokon történő zenefelhasználásra, így nagyjából ekörül lehet a tényleges szám. A vásárokon idén mintegy 170 millió látogatást várnak. (Természetesen egy ember egy vásáron többször, illetve több vásáron is megjelenhet, így jön ki a nagy szám.)

Bremen gibt 3 Millionen Euro mehr für Weihnachtsmarkt-Sicherheit aus. Rund um den Markt wurden zahlreiche Poller, Durchfahrtssperren und Spezialschranken installiert. Ein Polizeicontainer, Videoüberwachung und Zivilstreifen gehören ebenfalls zum Konzept. pic.twitter.com/d8xoK9Pm9f https://t.co/d8xoK9Pm9f November 26, 2025

Bár sokan komolyan tartottak attól, hogy a tavalyi magdeburgi merénylet után jelentősen csökken a vásárok száma, ez nem történt meg, csak néhány kisebb vásár nem nyit ki az idén.

Ennek oka sem a félelem, hanem az, hogy az idén jóval nagyobbak a biztonsági igények, ezért jóval többet kell költeni az elővigyázatossági intézkedésekre. Ez pedig részben a szervezők, részben az önkormányzatok költsége.

Az északnyugati Alsó-Szászország tartományban található Hannoverben a tavalyi költségekhez képest plusz 530 ezer eurót kell kiadnia a városnak a karácsonyi vásárok biztonságának megerősítésére. Göttingenben 400 ezer euróval, Wolfsburgban 261 ezer euróval kell mélyebben a zsebébe nyúlnia az önkormányzatnak. Lipcsében 1,4 millió euróért, Drezdában 1,9 millió euróért vesznek forgalomkorlátozó akadályokat.

Auch dieses Jahr werde ich wieder in die anti-Terror-Festung am #Breitscheidplatz gehen. Es dürfte der bestgesicherte #Weihnachtsmarkt in ganz sein. Und: doch, wir lassen uns unsere Art zu leben vom #Islamismus kaputt machen! Glühwein im Hochsicherheitstrakt ist nicht normal. pic.twitter.com/SMWGLwyDds https://twitter.com/hashtag/Breitscheidplatz?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Susanne Sonntag (@Sonntag1410) November 24, 2025

Nem véletlen, hogy a városi önkormányzatokat képviselő Deutscher Städtetag felszólította a tartományokat és a szövetségi államot, hogy vegyék ki ők is a részüket a biztonsági költségekből, ugyanis a terrorizmus elleni védekezés nem önkormányzati, hanem tartományi és állami hatáskör. A Német Városok és Települések Szövetsége (DStGB) szerint elsősorban a tartományok felelőssége a biztonsági intézkedések meghozatala.

Fennáll a veszélye annak, hogy a jövőben több karácsonyi vásárt kell lemondani, mivel a helyi hatóságok mozgástere csökken, és az esetleges támadások veszélye nem mutat visszaesést

– figyelmeztetett a települési szövetség.

Weihnachtsmärkte in Berlin: Immer wieder Streit wegen der Sicherheit https://t.co/aOV1tHi0Pt pic.twitter.com/Q61fosPk9y https://t.co/aOV1tHi0Pt — Berliner Morgenpost (@morgenpost) November 19, 2025

A kormányzat azonban mossa kezeit. A vezető kormánypárt, a CDU belpolitikai szóvivője, Alexander Throm azt mondta, a biztonsági előírásokról és ezek végrehajtásáról a tartományok és az önkormányzatok kell hogy döntsenek, és ezért a finanszírozásért is egyedül ők felelősek.

A kancellár is megszólalt

Az adventi vásárok biztonságával kapcsolatban maga Friedrich Merz kancellár is megszólalt. Halléban tett november közepi látogatása során felháborodásának adott hangot, hogy már a kisebb német városokban sem rendezhetők meg a karácsonyi vásárok anélkül, hogy a szervezők ne rendelkeznének átfogó biztonsági koncepcióval. Hozzátette, hogy támogatja a biztonsági tervek egységes formájának kidolgozását, mert a karácsonyi vásárok védelmének biztosítása minden szövetségi tartományban problémát jelent. Merz javaslatából ugyanakkor idén már aligha lesz valóság, hiszen a vásárok november közepe óta sorra nyílnak meg, és a mostani adventi időszakban már biztos nem lesz mód közös biztonsági koncepció elfogadására és keresztülvitelére.

A német rendőrszakszervezet szerint a biztonsági helyzet feszültséggel teli Németországban, a lakosság körében nagyobb a bizonytalanság, ugyanakkor a németek többsége továbbra is kimenne a karácsonyi vásárokra, amelyek még a középkorból eredő hagyományt jelentenek Németországban. A Német Bűnügyi Hivatal (BKA) szerint nincs arra utaló konkrét jel, hogy idén támadás érné a karácsonyi vásárokat, persze a „sikeres” terrortámadások természete az, hogy mindenkit váratlanul érnek.

Címlapkép: Sorompók és forgalomkorlátozó oszlopok a hallei karácsonyi vásáron 2025. november 26-án. Forrás: Craig Stennett/Getty Images