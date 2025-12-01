A keleti nagyhatalom árnyékában készül a titkos fegyver: kritikusok szerint veszélyes hibával tesztelik az új tengeralattjárót

A vitatott hovatartozású sziget egyik legfontosabb projektje, hogy saját fejlesztésű tengeralattjárókat gyárt le, hogy ezekkel javítsa a védelmi lehetőségeit a szomszédos Kína esetleges katonai inváziója esetén. Ugyanakkor a program gyakorlatilag a kezdetektől folyamatosan súlyos kritikákkal néz szembe, miközben a számos csúszás miatt adtak is felületet a támadásoknak. A „Narvál” nevű tengeralattjáróval jelenleg is zajlanak a tesztek, ám ezeknél súlyos hibát véltek felfedezni a kritikusok. A prototípus ugyanis horgony nélkül hajtott végre néhány manővert, erre pedig azonnal érkezett az elítélő nyilatkozat, hogy ezzel veszélyeztették a legénység épségét. Azt is hozzátették, hogy a teszteket vélhetően azért kell siettetni, mivel a projekt csúszása miatt nem maradt elegendő idő a megfelelő ütemtervre.

Wellington Koo védelmi miniszter egy ülés során ugyanakkor cáfolta ezeket a felröppent információkat:

A tengeri kísérletek biztonságos lebonyolítása mindig is a legfontosabb prioritásunk volt

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy a november végén tartott úszó kísérletek sikeresen zárultak, és ezeknél nem is volt szükség a horgonyra. Azt már a haditengerészet parancsnoka, Csou Csün-zsung mondta el, hogy egyes alkatrészek cseréje miatt nem szerelték fel az eszközt. Szerinte december közepén szerelik fel a Narválra az új horgonyt, így a jövőben a teszteket már ezzel együtt lesznek képesek elvégezni. A tengeralattjáró eredeti leszállítási határideje november vége lett volna, ám ezt a gyártó nem tudta tartani, emiatt a védelmi minisztérium napi mintegy 6000 dollárnak megfelelő kötbért helyez ki a vállalatra.

A CSBC Corp. hajóépítő cég szintén hangsúlyozta, hogy a legénység biztonsága a legfontosabb prioritást jelenti, minden kísérletet csak a sikeres ellenőrzések után hajtják végre. Kiemelték, hogy a jármű körül kísérőhajók cirkálnak. A következő fázisban a sekély merülést fogják gyakorolni, majd fokozatosan egyre nagyobb mélységbe mennek le.

Címlapkép forrása: I-Hwa Cheng/Bloomberg via Getty Images