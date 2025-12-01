A világnak nincsen többé vezetője

Az Egyesült Államok lemond arról a szerepről, hogy vezesse a világot, ami azért jelent problémát, mert a második világháború utáni világrend alternatívái egy sokkal bonyolultabb, feszültebb és konfliktusokkal terheltebb jövőt hozhatnak.

A második világháború utáni világrend nagyrészt azon alapult, hogy az Egyesült Államok hegemón szerepét szinte senki nem kérdőjelezte meg. Vagy ha meg is kérdőjelezte, sem képessége, sem tudása nem volt veszélyeztetni az USA dominanciáját. Valójában a Szovjetunió volt az egyetlen, amely a hidegháború időszakában igyekezett felvenni a versenyt az USA-val, ám ez inkább látszott kapálózásnak, mint valós alternatívának. Az elmúlt egy-két évtizedben azonban egyre erősebb ambíciókat láthatunk arra, hogy megtörjék az USA egyeduralmát.

A legtöbb nemzetközi megfigyelő Kínát tartja az Egyesült Államok legfőbb kihívójának, mégpedig joggal. Oroszországot még az ukrajnai háború kirobbanása után is csak „másodhegedűsnek” tekintették. Abból a feltételezésből indultak ki, hogy az orosz medve hangos, és bár regionálisan nagy károkat tud okozni, de a Szovjetunió szétesése óta gyenge gazdasági teljesítményt nyújt, mi több, hadi képességei több évtizedes lemaradásban vannak. Ezzel szemben a kínai sárkány bár csendes, megfontolt, háborúskodás helyett diplomáciai fegyverekkel operál, de gazdasága egyre több tekintetben az USA-éval vetekszik, miközben haderejébe a modern kor vívmányait kitűnően beépíti.

Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország lesz az, aki véget vet a második világháború utáni világrendnek.