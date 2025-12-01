  • Megjelenítés
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Vasárnap lezárult a béketárgyalás Floridában az Egyesült Államok és Ukrajna között. Marco Rubio amerikai külügyminiszter "nagyon produktívnak" nevezte a megbeszélést, és kijelentette: párhuzamosan egyeztettek a háború lezárásáról és Ukrajna "hosszú távú boldogulásáról". "Úgy gondolom, hogy Genfben már sikerült lefektetni az alapokat. A héten folyamatosan dolgoztunk tovább ezen, és ma is sikerült előrelépnünk, de még sok munka vár ránk" - nyilatkozta az amerikai külügyminiszter a Kyiv Independent szerint. Az ukrán delegációt vezető Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági tanács titkára elmondta: Kijev "jelentős előrelépést ért el egy méltányos béke elérésében és álláspontjaink közelítésében az amerikai féllel" egy "nehéz, de eredményes tárgyalási fordulót" követően. "Fő céljaink – a biztonság, a szuverenitás és a megbízható béke – változatlanok, és az amerikai fél is osztja ezeket" - tette hozzá Umerov. A Financial Times közben arról adott hírt: a NATO azt fontolgatja, hogy "agresszívabban" reagáljon Oroszország kibertámadásaira, szabotázsakcióira és légtersértéseire. A védelmi szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője, Giuseppe Cavo Dragone tengernagy szerint vizsgálják, hogy miképp fokozhatnák a válaszlépéseiket Moszkva hibrid hadviselésére. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel.
