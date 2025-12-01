  • Megjelenítés
Egyetlen ábra mutatja, mekkora az oroszok legfrissebb területszerzése
Egyetlen ábra mutatja, mekkora az oroszok legfrissebb területszerzése

Nyilvánosságra kerültek a legfrissebb számok, hogy az orosz hadsereg pontosan mennyit haladt Ukrajnában egy hónap alatt – számolt be a Kyiv Independent.

Közzétette a legfrissebb elemzését az elmúlt egy hónap eredményeiről az ukrajnai eseményeket követő oldal, a DeepState. A megállapításuk szerint Moszkva novemberben összesen 505 négyzetkilométernyi területet szerzett meg Ukrajnában. Ez majdnem a duplája a szeptemberben regisztrál területváltozásoknak. Kiemelték, hogy Kijev a legtöbb területet Huljapole városánál vesztette, itt regisztrálták az elmúlt egy hónap összes visszaszorulásának mintegy 40 százalékát. A helyzet ugyanakkor is kettős, ugyanis itt tapasztalták az összes támadás 16 százalékát, ami arra mutat, hogy itt súlyos problémákkal küszködött az ukrán védelem.

Az elemzés viszont közölte, hogy ezt a nehéz szakaszt november 27-én sikeresen stabilizálták az ukrán védők.

A DeepState hozzátette, hogy rendkívül nehéz a helyzet Kijev szempontjából Pokrovszk és Mirnohrád környékén, itt az összes novemberi területveszteség 11 százalékát szenvedték el. Ami ennél beszédesebb, hogy az összes támadás 32,5 százaléka itt történt. Moszkva itt az előbbi város körül 35 négyzetkilométert, míg az utóbbinál 21,5 négyzetkilométert, összesen 56,5 négyzetkilométert foglalt el. Azt is leírták, hogy

2023 decembere óta nem tapasztalt mennyiségű támadás zajlott itt, egy hónap alatt összesen 5990-et regisztráltak.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

