Felfedte a csúcsmodern PHL-03-as képességeit a keleti nagyhatalom: ezekkel indulhat az invázió a sziget ellen

A kínai állami média csütörtökön először erősítette meg hivatalosan, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) PHL-03 típusú rakétavetői több mint 100 kilométeres távolságból képesek eltalálni mozgó hajókat. Korábban úgy vélték, ezek az eszközök csak szárazföldi célpontok ellen hatékonyak. A CCTV állami televízió beszámolója szerint „a tengeri célpontok elleni csapásmérő képesség jelentősen kiterjeszti a nagy hatótávolságú tüzérség működési körét, és új taktikai elrettentő képességet hoz létre”. A PLA nagy hatótávolságú rakétái költséghatékony és erőteljes kiegészítői a rakétáknak, és széles körben a tűzerő kulcsfontosságú elemének tekintik őket egy esetleges tajvani szorosban végrehajtott katonai művelet során.
A CCTV felvételein teherautóra szerelt PHL-03 rakétavetők láthatók, amint a partról 300 mm-es rakétákat lőnek ki, és eltalálnak tengeren úszó célpontokat. A célpontok 10 méter átmérőjűek voltak és 150 kilométerre helyezkedtek el a parttól, mozgó ellenséges szállítóhajókat és pilóta nélküli csónakokat szimulálva. A jelentés szerint „a lebegő célpontok eltalálásának pontossága mindössze néhány méteren belül van”. A kínai hadsereg fejlesztette valós idejű hírszerzési és adatkapcsolati rendszereit drónok és műholdak segítségével, hogy képes legyen a tengeri célpontok lokalizálására és követésére. Javította továbbá a kommunikációt is, hogy kezelni tudja a rakéták röppályáját potenciálisan zavaró környezeti hatásokat, mint a keresztszél, a magas páratartalom és a hullámzás.
A bejelentés időzítése egybeesik Laj Csing-tö tajvani vezető rekordméretű védelmi költségvetési javaslatával, amely tartalmazza az új „Tajvani Pajzs” vagy „T-Dome” légvédelmi rendszer finanszírozását is. Ez egy többrétegű légvédelmi és rakétavédelmi rendszer lenne, amelyet
úgy terveztek, hogy megakadályozza a kínai repülőgépek, drónok, rakéták és rakéták csapásait a sziget ellen.
A kínai-japán diplomáciai feszültségek közepette érkezett a hír, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök felvetette, hogy országa katonailag is beavatkozhat egy tajvani konfliktusba. Japán védelmi minisztériuma bejelentette, hogy „folyamatos előrelépést” ért el a közepes hatótávolságú, felszín-levegő rakéták telepítésének előkészítésében Jonaguni szigetén, amely mindössze 110 kilométerre fekszik Tajvantól.
Peking Tajvant Kína részeként kezeli, amelyet szükség esetén erővel kell újraegyesíteni, és figyelmeztette Japánt, hogy „határozottan visszavág”, ha az erővel avatkozna be. A CCTV beszámolója szerint a PHL-03 rakétavetők egy sziget elleni támadás során megsemmisíthetik a partraszállást védő erőket vagy távolról pusztíthatják el az ellenség támadó vagy partraszálló erőit.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
