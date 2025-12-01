  • Megjelenítés
Felfedte a csúcsmodern PHL-03-as képességeit a keleti nagyhatalom: ezekkel indulhat az invázió a sziget ellen
Globál

Felfedte a csúcsmodern PHL-03-as képességeit a keleti nagyhatalom: ezekkel indulhat az invázió a sziget ellen

Portfolio
A kínai hadsereg rakétavetői már mozgó tengeri célpontokat is képesek eltalálni, ami jelentősen növeli Kína katonai képességeit egy esetleges tajvani konfliktus esetén - írta meg a South China Morning Post.

A kínai állami média csütörtökön először erősítette meg hivatalosan, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) PHL-03 típusú rakétavetői több mint 100 kilométeres távolságból képesek eltalálni mozgó hajókat. Korábban úgy vélték, ezek az eszközök csak szárazföldi célpontok ellen hatékonyak. A CCTV állami televízió beszámolója szerint „a tengeri célpontok elleni csapásmérő képesség jelentősen kiterjeszti a nagy hatótávolságú tüzérség működési körét, és új taktikai elrettentő képességet hoz létre”. A PLA nagy hatótávolságú rakétái költséghatékony és erőteljes kiegészítői a rakétáknak, és széles körben a tűzerő kulcsfontosságú elemének tekintik őket egy esetleges tajvani szorosban végrehajtott katonai művelet során.

A CCTV felvételein teherautóra szerelt PHL-03 rakétavetők láthatók, amint a partról 300 mm-es rakétákat lőnek ki, és eltalálnak tengeren úszó célpontokat. A célpontok 10 méter átmérőjűek voltak és 150 kilométerre helyezkedtek el a parttól, mozgó ellenséges szállítóhajókat és pilóta nélküli csónakokat szimulálva. A jelentés szerint „a lebegő célpontok eltalálásának pontossága mindössze néhány méteren belül van”. A kínai hadsereg fejlesztette valós idejű hírszerzési és adatkapcsolati rendszereit drónok és műholdak segítségével, hogy képes legyen a tengeri célpontok lokalizálására és követésére. Javította továbbá a kommunikációt is, hogy kezelni tudja a rakéták röppályáját potenciálisan zavaró környezeti hatásokat, mint a keresztszél, a magas páratartalom és a hullámzás.

A bejelentés időzítése egybeesik Laj Csing-tö tajvani vezető rekordméretű védelmi költségvetési javaslatával, amely tartalmazza az új „Tajvani Pajzs” vagy „T-Dome” légvédelmi rendszer finanszírozását is. Ez egy többrétegű légvédelmi és rakétavédelmi rendszer lenne, amelyet

úgy terveztek, hogy megakadályozza a kínai repülőgépek, drónok, rakéták és rakéták csapásait a sziget ellen.

Még több Globál

Zelenszkij: egyetlen téma okozza a legnagyobb a legnagyobb vitát a béketervben – Kibukott, mi kerülhetett ki

Megjött a hóvihar: 30 centi hó és totális közlekedési káosz várható, de nem itthon

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

A kínai-japán diplomáciai feszültségek közepette érkezett a hír, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök felvetette, hogy országa katonailag is beavatkozhat egy tajvani konfliktusba. Japán védelmi minisztériuma bejelentette, hogy „folyamatos előrelépést” ért el a közepes hatótávolságú, felszín-levegő rakéták telepítésének előkészítésében Jonaguni szigetén, amely mindössze 110 kilométerre fekszik Tajvantól.

Kapcsolódó cikkünk

Kína nagy riválisa bejelentette: szupermodern légvédelmi pajzs épül, az AI kiemelt szerepet kap a T-Dome-ban

Peking Tajvant Kína részeként kezeli, amelyet szükség esetén erővel kell újraegyesíteni, és figyelmeztette Japánt, hogy „határozottan visszavág”, ha az erővel avatkozna be. A CCTV beszámolója szerint a PHL-03 rakétavetők egy sziget elleni támadás során megsemmisíthetik a partraszállást védő erőket vagy távolról pusztíthatják el az ellenség támadó vagy partraszálló erőit.

Kapcsolódó cikkünk

A keleti nagyhatalom árnyékában készül a titkos fegyver: kritikusok szerint veszélyes hibával tesztelik az új tengeralattjárót

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility