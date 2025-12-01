Fellélegezhet a világ: sikerült megfékezni a rettegett, halálos járványt

Sikerült megfékezni az augusztusban kitört ebolajárványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban az afrikai ország hatóságainak hétfői bejelentése szerint.

Dieudonné Mwamba Kazadi, a kongói közegészségügyi intézet igazgatója elmondta,

53 ebolás esetet regisztráltak, köztük 34 olyan halálozást, amelyet bizonyíthatóan a vírus okozott.

A mostanival együtt a Kongói Demokratikus Köztársaságban 16 ebolajárványt jegyeztek fel. A legutóbbi augusztus végén, Kasai tartományban kezdődött. Az oltási kampány szeptember közepén indult. A globális vakcinakészletek elosztásával megbízott nemzetközi koordinációs csoport 45 ezer dózis vakcinát szállított a világ egyik legszegényebb országának számító Kongói Demokratikus Köztársaságba.

A súlyos vérzéssel járó, nagy arányban halált okozó betegséget 1976-ban, az ország keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images