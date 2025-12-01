Fontos európai csúcsnak fordíthat teljesen hátat Trump jobbkeze: felvonták a szemöldöküket Brüsszelben

Marco Rubio amerikai külügyminiszter várhatóan kihagyja a NATO külügyminisztereinek jövő heti brüsszeli értekezletét. Washingtont Rubio helyettese, Christopher Landau képviselheti - tudta meg a Reuters.

Két amerikai tisztviselő szerint Rubio nem fog részt venni a december 3-i ülésen.

Ez azért szokatlan, mert az amerikai csúcsdiplomata ritkán marad távol egy ilyen jelentős transzatlanti eseménytől

- írja a Reuters amerikai hírügynökség. A washingtoni delegációt Christopher Landau külügyminiszter-helyettes vezetheti.

Az nem világos, miért maradhat távol a miniszter, és a döntés még nem végleges. Az időzítés különösen érzékeny: az amerikai és ukrán fél épp a hétvégén próbálták közelíteni az álláspontjaikat Donald Trump orosz-ukrán béketerve kapcsán, miközben több európai diplomata nehezteli, hogy kihagyják őket a folyamatból.

A NATO külügyminiszterei általában évente két hivatalos ülést tartanak, és rendkívül ritka, hogy az Egyesült Államok ne jelenjen meg miniszteri szinten. 2017-ben, Trump első ciklusa alatt Rex Tillerson akkori külügyminiszter eleinte szintén ki akarta hagyni az áprilisi találkozót, ám végül a megbeszélést az ő időbeosztásához igazították.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője nem kívánta kommentálni Rubio esetleges távollétét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Trump-kormányzat alatt a szövetség "teljesen megújult", és felidézte, hogy Rubio nemrég Svájcban több európai tisztviselővel is találkozott.

Rubio miniszter rendszeresen egyeztet a NATO-szövetségesekkel, így a múlt hétvégén Genfben is

- tette hozzá a külügy sajtósa.

Egy vezető beosztású amerikai külügyi tisztviselő szerint Rubio így is elegendő fórumon teszi tiszteletét.

A miniszter már tucatnyi egyeztetésen jelen volt a NATO-szövetségesekkel, és életszerűtlen elvárás lenne, hogy minden ülésen ott legyen

- fogalmazott.

A Reuters szerint Rubio esetleges hiányzása tovább erősítheti a kételyeket Washington európai biztonság iránti elkötelezettségével kapcsolatban, amely az elmúlt években már így is csorbult.

Landau, aki Rubio helyett részt vehet a brüsszeli ülésen, júniusban egy X-bejegyzésben megkérdőjelezte a NATO szükségességét, de később törölte a posztot.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Martial Trezzini